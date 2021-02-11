地勤病發未停大埔兼職 180人檢疫 梁卓偉：Delta變種可一傳八 倘證感染「非常大警號」

明報記者

昨日新增的7宗確診均涉L452R病毒株，包括6宗輸入個案，其中4人為英國抵港學生；其餘一宗源頭不明的本地個案為27歲男患者，他所住的運亨樓被驗出污水陽性，該廈約2100人前晚被圍封檢測，沒驗出陽性。

家人就讀任教 兩校停面授

該男子於本月21日病發，其父在大角嘴五金舖工作，有輕微咳嗽，送院檢測呈陰性；母親在沙田火車站任夜更清潔工，有時去大埔陸宜居茶餐廳洗碗。其姊及侄女間中在運亨樓留宿，分別為大埔卍慈中學任教師及大埔浸信會幼稚園學生，兩校暫停面授課等待檢測結果。男子另一姊姊早前在補習社任教。他病發前3天曾與家人到東涌金泰屋聚餐。

曾接待馬越印台航班人員 機場除罩偕數十同事合照

男子在機場任地勤，曾接待來自馬來西亞、越南、印度、台灣等9個貨運航班共32名機組人員，負責帶他們到中場客運大樓檢測及到貴賓室等待，其間甚少交談。他於本月16日最後上班，翌日、即病發前4天曾與50至80名機場同事拍照，其間曾除口罩。病發翌日，他到大埔新達廣場服務處任兼職，隔着玻璃為顧客登記積分。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，連同密切接觸者的密切接觸者，約180人須檢疫，初步相信患者較大機率在機場感染，正循其同事、曾接觸的乘客方向調查。

梁卓偉相信今次是繼首現新冠病毒、N501Y變異株後，第三個疫情轉捩點，屬非常大警號。他說每名帶Delta變異株病毒的病人可傳給6至8人，遠超可傳2至3人的原始病毒株，且入院及死亡率都高於之前的病毒株。他稱最新個案可能經未被驗測出來的機組人員傳染，需嚴陣以待，希望不會傳至第二、三代。

兼職新達廣場客服

何栢良：顧客或有風險

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，患者有病徵前兩日起會傳染他人，相信患者自19日起，如父親節（20日）曾參與除口罩的活動，有傳播風險。患者曾接觸的新達廣場顧客並非沒風險，視乎患者戴口罩是否妥當、商場空氣是否流通等。

至於地勤男子確診會否引發第五波疫情，何栢良稱「難講」，早前17歲少女感染N501Y變種病毒，逾兩周沒新個案，相信社區大致「穩陣」；若不慎讓L452R病毒在社區落地生根，料會成為本港主流病毒。

累計錄131宗L452R病毒 三成屬Delta

衛生防護中心總監林文健稱，截至昨日本港錄得131宗L452R病毒株，其中129宗屬輸入，有41宗屬Delta病毒。他說Delta有後來居上之勢，正取締其他病毒株，其傳染力、嚴重性及病毒量都較高。張竹君稱，去年12月中的本地個案、居深水埗的51歲女患者曾驗出L452R病毒株。何栢良相信，該女患者輾轉被輸入個案傳染的可能較大，並非本地衍生的變種病毒。

（新冠疫情）

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