壹週停運 社長：享受過自由無悔了 飲食男女停更新 總編感謝老闆「為食」

《壹週刊》在1990年3月15日創刊，2017年一度欲賣盤予商人黃浩，交易最終告吹，至2018年3月15日、即創刊28年之際結束紙本雜誌，轉型網媒。社長黃麗裳昨早在社交專頁發布〈致讀者的一封信〉，稱《壹週刊》在今年6月已走到終點，該刊前年轉走訂閱路線，老闆要求起碼有6萬訂戶，「否則也是『執X咗佢』」，最終拿下逾10萬訂戶。她最後提到，「編輯部相信（壹週刊）大時代下已經到臨終點前」，「享受過做新聞的自由，就無悔了」。

憶轉型訂閱 吸10萬訂戶佳績

《壹週刊》其後在網站及社交專頁發公告，指網站將在6月24日凌晨起停止更新。該刊總編輯麥景慶昨晚在社交網站發表總編輯的話，形容《壹週刊》是夢的旅程，「這場夢的特色，沒有劇本沒有紅線，社會是自由自在的，讀者的包容度也是沒有其他時代可比擬」，他在文末說「夢醒了，美夢不再」。

《飲食男女》總編輯潘惠卿亦在社交專頁發文，稱《飲食男女》即將邁向創刊24周年，「可惜今日要跟大家說再見」，她特別感謝老闆，「沒有為食的他，我們根本不會出世」，並在文末寫道「千言萬語道不盡、唯有感恩掛心頭」。在潘發表文章後，《飲食男女》網站及社交專頁也即時停運。

嘆紙本「再生號」無緣面世

《飲食男女》1997年創刊，經歷停刊、重刊、合併等再改為網上版，最終與《蘋果日報》合併。《飲食男女》前日稱原定將在今年書展推出紙本「再生號」，並連續兩日在社交專頁發布部分原定會刊出的內容，表示「那些來不及面世的，只能以呢個形式同大家見面」，又於昨日再發文，「見字飲水，好人一生平安，江湖再見」。

明報記者

（港區國安法）