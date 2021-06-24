控方指被告到示威熱點 反映意圖犯案

指被告2019年起在港 應識國安法

控方指出，被告接受本地教育，2019年6月起身在香港，去年4月1日至6月30日有大量新聞報道及評論提到《國安法》立法的內容，認為被告當時對《國安法》生效有一定認識。

WhatsApp收警舉紫旗照

另外，被告案發當日曾與一名為「恐龍BB」（Dinosaur BB）的人WhatsApp聯絡，其中一段對話顯示時間為14:57:23，被告得知當日紅磡海底隧道設路障，告訴「恐龍BB」打算經東隧到銅鑼灣一間被指「安全點」的咖啡店。之後對話顯示時間為15:00:56，「恐龍BB」稱「好遲」，被告以語音回覆「唔遲呀，佢哋𠵱家先聚緊人，呢個時候就啱啱好喇」。另外「恐龍BB」曾向被告發送一張警方展示紫旗警告市民勿違反《國安法》相片，及一張被告在沒營業的餐廳及持有旗幟的屏幕截圖。

控方：無視警阻攔 目的煽動他人

控方指出，被告行為意圖需考慮當時社會環境。國安法6月30日晚上11時生效，當天是實施首日，亦是特區成立日。被告犯案地方是過去幾個月示威廣泛地點，且社會當時對於「光復香港 時代革命」有激烈討論，反映被告有意圖犯案，欲透過旗幟向途人傳遞信息，因此他駕駛時雖看到有警員阻擋，但選擇無視，目的是煽動他人作類似行為。

（港區國安法）