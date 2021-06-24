國安首案開審 唐英傑被指插旗展示吸引報道 控方引歷史學者：「光時」意含港獨

明報記者

審訊不設陪審團，由3名指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信共同審理。被告唐英傑（24歲）由資深大律師郭兆銘、大律師劉偉聰及大律師陳碧琪代表；律政司由署理副刑事檢控專員周天行及署理助理刑事檢控專員張卓勤代表。唐共被控3罪，包括煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪；以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，作為恐怖活動罪的交替控罪（見表）。

國安實施首日 被告插「光時」旗闖警防線

控方讀出開案陳辭，指《港區國安法》於去年6月30日晚上11時頒布實施，翌日有市民在港島示威抗議。7月1日下午約3時，被告駕駛電單車由東隧至灣仔，車上插着印有「光復香港 時代革命」及「LIBERATE HONG KONG REVOLUTION OF OUR TIMES」的口號黑旗，沿途有民眾歡呼。被告其後三度衝過警方防線，最後撞上第四道防線，即謝斐道及柯布連道交界的警員，令3名警員嚴重受傷，傷勢包括拇指移位、多處觸痛、手腳瘀傷等。

指時代革命即拒政府管治 光復視中國為敵

陳辭又提及被告手機信息紀錄，描述被告當天的「精神狀態（state of mind）」（見另稿），並概括專家證人嶺大歷史系教授劉智鵬對「光復香港 時代革命」意思的解釋。劉認為該口號作為香港政治語言，必然是為將香港由中國分裂出去。他分析，「時代革命」意指利用不同方法改變政權和社會系統，藉此改變時代，裏面包含拒絕中華人民共和國和香港特區的管治。至於「光復香港」，意指香港淪陷敵人手中，須奪回香港，裏面包含不承認香港是中國的一部分，以及視中國為香港的敵人。

引中聯辦中漆彈為例 指口號顛覆

劉提及，口號是梁天琦於2016年立法會補選時提出及使用，他比較2016年與2020年情况，認為口號意思一直沒改變。他續稱，2019年7月21日，示威者在中聯辦外高叫口號、向國徽投擲油漆彈及破壞中聯辦，而中聯辦是中央人民政府象徵，行為代表拒絕中國管治，意圖顛覆國家政權。控方稱劉智鵬綜合對梁天琦及2019年社會事件的觀察，反映口號有港獨及顛覆政權的意思。

陳辭亦提及，根據一名姓張督察調查，口號於2019年示威中首次被使用的日子為7月21日；督察亦統計口號自2019年6月起使用次數，由2019年6月9日至去年7月1日的389天，有213天該口號出現於示威活動中，可見口號常見於2019年的示威。

女警司作供未完 聆訊今續

控方之後播放被告駕駛電單車片段，並傳召首名證人、當日擔任指揮官的女警司譚蘊兒作供。譚供稱當日她負責維持港島區公眾秩序，當天早上她在中區一帶高調巡邏，至下午近3時半收到指示要處理灣仔示威，她和隊員一行18人到達軒尼詩道及盧押道交界，看到地上有垃圾桶、磚頭及火種，她指示隊員組成防線清理路障，並警告現場聚集的人立即離開。譚蘊兒作供未完，聆訊今續。

【案件編號：HCCC 280/20】

（港區國安法）