動新聞功臣 李月華：非一味煽色腥 盼讀者共鳴互動

《蘋果》完結聲音未滅 或散落其他渠道

李月華1997年加入《蘋果日報》，2016年離開壹傳媒集團，曾參與創辦台灣《蘋果日報》、《爽報》和動新聞，「18年以來，試過超過18種工作，一年換一種工作，很有挑戰性」。

提到壹傳媒創辦人黎智英，李月華形容對方眼光獨到。她回想1990年代傳媒界憧憬內地市場，但黎早認為此路不通，決定發展台灣市場，當時港人、台灣人、台灣同業均不看好台灣《蘋果日報》，「同業叫我們做『爛蘋果』，覺得我們無威脅」，結果台蘋較港蘋更快收支平衡，很快成為台灣第一大報。

稱黎智英進軍台灣有眼光 速成第一大報

李月華稱，台蘋在台灣媒體之中是個「異數」，「我們藍綠營都鬧」。有人認為台蘋批判政府力度遠不如香港《蘋果》，她說黎智英認為台灣政府再差，仍可一人一票選總統，今屆做得差下屆就有機會輸；香港則不然，故更需要媒體鞭策政府。

集團並非每項新嘗試均能成功，李說黎智英1999年6月創辦蘋果速銷（adMart），自設車隊，欲打破超市集團價格壟斷，「當年一己之力對幾大集團，簡直是大衛對哥利亞」，加上當年網購不普及，終於2000年12月結業。但她認為黎較別人「行先」了十多廿年，「壹傳媒集團有成功，有失敗，不似其他機構一成不變」。

（港區國安法）