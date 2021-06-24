狗仔隊始祖 引入偷拍「最緊要爆」 前攝記：過去26年有價值

1990年代娛樂圈發展蓬勃，春麗1992年加入《壹週刊》任娛樂攝影記者，其後協助《蘋果日報》創刊，兩年後又返回《壹週刊》工作至2007年，春麗笑說大半青春奉獻給壹傳媒。

《蘋果》創刊前行內少負面娛樂新聞

「行內無叫過自己做狗仔隊，係後來有人用呢個term（稱謂）形容呢班人」，春麗解釋，「狗仔隊」最初是娛樂突發及專題記者，《蘋果》創刊初期便開始部署一些娛樂專題。「壹傳媒叻嘅地方係，處理新聞嘅功力比其他報紙雜誌高同大膽，令佢哋成功突出。」春麗說，《蘋果》創刊前，行內鮮有負面娛樂新聞，於是引入拍攝「走光相」、醜照、圖輯等手法，後來演變為偷拍跟蹤的狗仔隊，務求提升報道趣味。

為拍《風雲》絕密照 躺引水道3日

1997年，郭富城有份演出的電影《風雲》，演員造型在上映前保密，春麗於是3日3夜躺在片場對面山頭的引水道偷拍，「最難係當時影緊菲林，（環境）好暗，佢行嗰條路得五六步，第一晚影嘅相係衰咗嘅」，慶幸隨後兩晚他捕捉到演員的絕密造型，春麗笑稱這是偷拍生涯中最好玩、難度最高的經驗，報道面世時亦相當震撼，「（有人）嬲到想搵人斬我，跟住無返工幾日，驚被人斬」。

同年的港姐競選，春麗接到消息稱候選佳麗李明慧搭上有婦之夫，他與同事跟蹤偷拍，「跟咗一個星期唔夠，已經發現每次港姐綵排完都會同個有婦之夫食飯，影晒相」，惟當時未有立即報道，「特登部署無出，只係一個候選佳麗係無人識，最後佢真係入咗三甲（亞軍），之後我哋先出」。

春麗說，《蘋果》創刊初期遭演藝人協會「帶頭封殺」，因報紙定位為「爆料」及揭露真相，「任何記者會唔畀《蘋果》記者採訪，令《蘋果》無新聞出」，不過當時電影《古惑仔》拍攝期間則歡迎《蘋果》記者每日採訪，電影其後一炮而紅，業界亦逐漸對蘋果解封。

當年沒底線做新聞 「看銷量唔會量度道德」

回望10多年偷拍生涯，春麗發現當時將道德放得很低，沒有底線地做新聞，「做嘅過程無覺得唔好，老細讚你，高銷量，喺行內成為number one，唔會量度道德嗰啲嘢，最緊要爆、多人睇」。他說求學時並無傳媒道德課，社會亦很少談及，故未特別注意。

對於壹傳媒面臨結業，春麗感可惜及可悲，他深信每名員工都是專業、愛香港，「就算今日結束，過去26年係有價值，呢種結束起碼引嚟全世界關注，我會以做過壹傳媒、做過《蘋果》為榮」。

明報記者 黃詩雅

（港區國安法）