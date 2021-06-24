「電視化」訴諸情緒 學者：蘋果屢創先河 讚投資源偵查監察權貴 料今後傳媒生態差

明報記者 羅嘉凝

中文大學新聞與傳播學院教授蘇鑰機接受訪問自言是香港最早研究《蘋果》的學者，1997年已撰寫有關《蘋果》的學術文章，購買及讀遍黎智英逾10本著作。昨得悉《蘋果》要停運，他自言「不是最好的一種感覺」；至於會否令業界及社會有「寒蟬效應」，甚至令本港國際形象受損，「唉，我不想講，現在香港不可以亂講說話」。

排版用色起示範 「感覺新聞學」顛覆傳統

細數自1995年6月20日《蘋果》創刊，蘇鑰機稱該報屢創先河，被業界模仿，首先是排版、用色對報業起示範作用，令報紙走向全面彩色及「電視化」，以畫面訴諸情緒，標題、行文均有立場，有別傳統媒體中立、客觀風格，將新聞娛樂化之餘，亦令娛樂新聞化、將政治商業化。

蘇鑰機稱《蘋果》推動「感覺新聞學」，旨在與讀者同「呼吸」，顛覆傳統概念。他2001年時將《蘋果》全年文章標題，供約200名市民按興趣評分，結果獲最高分是母親節文章的標題「媽媽，我愛你」，「這就是感覺新聞學，令人有共鳴」。他至今仍記得《蘋果》1997年7月1日回歸的報章大字標題「香港信有明天」，既有文采又帶感情，有盼望亦略顯憂慮，「完全捕捉到大家心態，簡單而令人『嗒』落有味」。

《蘋果》向來願意投放人力物力做偵查報道，蘇鑰機舉例2000年程介南涉以權謀私的報道，令程放棄立法會議席及坐監18個月，以及2003年踢爆時任財政司長梁錦松在宣布汽車首次登記稅前「偷步」買車，梁隨後下台，突顯傳媒監察社會及權貴的角色。而《蘋果》2008年推出全球獨有「動新聞」，結合平面媒體與動漫，屬一大創舉，《蘋果》網站推訂閱制，至今是香港最多人訂閱的新聞網站。

報道程介南梁錦松醜聞 彰顯第四權

蘇鑰機說，《蘋果》停運直接令近千人失業，打擊新聞業運作，亦令業界失去一個重要指標，令表達自由下降，「以往《蘋果》撐大了尺度、範圍、可能性，就如同踢足球本來有左右翼、中鋒，但現在無了左翼，活動範圍小了，覆蓋面亦減，最批判的聲音消失後，連不太批判的聲音亦顯得格外突出」。他關心《蘋果》讀者會流向哪些報章或網媒，但相信日後無傳媒會如《蘋果》般狠批政府，市民吸取資訊渠道減少，能夠聽到的批評聲亦轉弱。

早年屢遭詬病 付錢「買」陳健康報道道歉

雖然《蘋果》報道常遭人詬病，蘇鑰機稱1998年《蘋果》刊登印尼暴亂互聯網照片，被淫褻物品審裁處評為不雅；1998年付錢製造陳健康「人辦」新聞，隨後登報道歉；2003年刊登狎童照片，遭香港報業評議會譴責。惟中大傳播與民意調查中心調查反映《蘋果》公信力排名由1997年在中文報章排名第9位，至2019年已升至第2位。蘇笑言有人質疑調查中心「做數」，但他推斷這反映市民對《蘋果》的好感，可能社會出現很多問題、政府施政不當，唯《蘋果》肯力抨政府，講出市民心聲，市民愈發對其認同、有好感或尊敬，某程度代表社會的深層次矛盾一直無法解決。

前年公信力排名升 料抨政府贏好感

至於《蘋果》消失會否令社會變得健康？他稱當然不會，只是將問題「掃入地氈底」，他即席分享一個卡通故事，「有個下屬向上級報告有人說我們有事做得不好，下屬以為上司會問如何解決問題，殊不知上司問的是誰泄露消息，哈哈，即是解決爆料人，就是解決問題，我很記得這故事，不是解決問題，是解問提出問題的人」。

（港區國安法）