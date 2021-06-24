社論主筆「李平」被捕 警指涉串謀勾結外國 學者：須證有行動 倘純寫評論屬以言入罪

警稱不排除更多人被捕

警方表示，國安處昨晨在將軍澳拘捕一名55歲男子，他涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，正被扣查。據了解，被捕者為《蘋果日報》的「蘋論」主筆楊清奇，筆名李平，警方昨早到他將軍澳的住所上門拘捕。

本報透過新聞搜索網站「慧科新聞」，統計出《蘋果》自2019年以來，有50篇署名李平並提及「制裁」二字的《蘋論》（社論），其中21篇是於《港區國安法》生效後發表，內容普遍涉及對外國制裁中港、或中國與其他國家之間制裁的評論或陳述，未見就制裁中港有明顯主張。

國安法生效後21篇談「制裁」

至於國安法生效前，亦有社論提及制裁，如2020年5月30日文章〈堅持戰鬥的人應得到愛戴和感激〉及同年6月13日的〈制裁人權惡棍是釜底抽薪〉，前者提及「美國制裁手法百變，制裁侵犯人權的中共港共官員……豈是中共眼中的紙老虎？」後者提及：「制裁中國官員、凍結他們的財產，由此產生的威懾力遠大於制裁中共的機構或取消香港的特殊地位，實屬釜底抽薪之策，但願美國國會、政府能發揮《全球馬格尼斯基人權問責法》的威力，盡快把制裁對象擴至更多中港高官」。

昨早拘捕消息一出，據悉《蘋果日報》副社長陳沛敏隨後通知員工，不得帶外人進入壹傳媒大樓，包括已約好的訪問人等，及後大樓內大部分員工撤離。

對於有撰寫社論的傳媒人被捕，杜耀明說現時寫政治評論的風險很大。他認為，除非證明到被捕者有行動勾結外國勢力、與外國機構聯繫、有動作危害國安，否則「單純寫評論而致罪是以言入罪，好大的警號」。杜稱《港區國安法》第4條定明，香港維護國家安全應當尊重和保障人權，而本港居民根據《基本法》和兩條人權公約享有的言論、新聞、出版自由等，都要得到保障。他質疑，若證明不到李平有任何行動而控告他，會否牴觸第4條，促請當局釐清界線，「否則大家不清不楚，人人自危、自我審查，這會縮窄言論自由」。

（港區國安法）