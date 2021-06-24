最後一夜趕稿未停 記者：想繼續為港報新聞

【明報專訊】經歷警方國安處搜捕、相關3公司資金被凍結及人員流失，《蘋果日報》在一周之內宣告停刊。昨日不少市民到將軍澳壹傳媒大樓外拍照留念，並為員工打氣。有港聞組記者說，希望繼續為香港報新聞，又囑香港人「繼續為相信嘅價值做一個堅持嘅人」。《蘋果日報》已有6人被捕，有前線員工表示十分擔心被警方上門拘捕，近日睡至天亮都好擔心，會留意是否有人按門鈴，他說即使《蘋果》不再運作，但怕被拘捕的不安不會消失。
即使公司停運 員工：被捕不安難除
《蘋果日報》港聞組記者陳玨明昨日傍晚返回壹傳媒大樓，稱尚有很多稿要寫，會盡最後努力為讀者帶來最好的報道。他形容自上周至昨日的情况均十分突然，至昨早大樓員工撤離時沒有特別緊張。他認為記者曾經歷更緊張的場面，同事均明白繼續上班會有風險。
哽咽囑港人「堅持所信價值」
對於《蘋果》的最後一夜，陳玨明稱《蘋果》是讓追求理想的傳媒工作者追求夢想的地方，「我都想繼續做，想繼續為香港報新聞，但唔到我哋想」，認為《蘋果》結束十分可惜，將在工作中度過最後一刻。他最後語帶哽咽囑香港人：「聽日（今日）買《蘋果日報》，繼續為相信嘅價值做一個堅持嘅人。」
在《蘋果》停運消息傳出之前，有專題組記者昨午向本報表示，壹週刊停刊及主筆李平被捕令她感到很灰心和絕望，「只係想做埋最後呢兩三日，係好卑微嘅要求……唔想再有人被人拉！」她道出心聲時不住哽咽，並表示「對於失業無咩感覺，但間公司唔存在就好大感受」。她解釋說，《蘋果》與其他媒體不一樣，這份報章對民主的取態、對弱勢社群的關注、堅持報道「六四」及「七一」，代表香港的核心價值和民主精神，也是社會的指標。她認為當失去《蘋果》，證明本港民主自由的狀况逐步下滑。