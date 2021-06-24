最後一夜趕稿未停 記者：想繼續為港報新聞

即使公司停運 員工：被捕不安難除

《蘋果日報》港聞組記者陳玨明昨日傍晚返回壹傳媒大樓，稱尚有很多稿要寫，會盡最後努力為讀者帶來最好的報道。他形容自上周至昨日的情况均十分突然，至昨早大樓員工撤離時沒有特別緊張。他認為記者曾經歷更緊張的場面，同事均明白繼續上班會有風險。

哽咽囑港人「堅持所信價值」

對於《蘋果》的最後一夜，陳玨明稱《蘋果》是讓追求理想的傳媒工作者追求夢想的地方，「我都想繼續做，想繼續為香港報新聞，但唔到我哋想」，認為《蘋果》結束十分可惜，將在工作中度過最後一刻。他最後語帶哽咽囑香港人：「聽日（今日）買《蘋果日報》，繼續為相信嘅價值做一個堅持嘅人。」

在《蘋果》停運消息傳出之前，有專題組記者昨午向本報表示，壹週刊停刊及主筆李平被捕令她感到很灰心和絕望，「只係想做埋最後呢兩三日，係好卑微嘅要求……唔想再有人被人拉！」她道出心聲時不住哽咽，並表示「對於失業無咩感覺，但間公司唔存在就好大感受」。她解釋說，《蘋果》與其他媒體不一樣，這份報章對民主的取態、對弱勢社群的關注、堅持報道「六四」及「七一」，代表香港的核心價值和民主精神，也是社會的指標。她認為當失去《蘋果》，證明本港民主自由的狀况逐步下滑。

明報記者

（港區國安法）