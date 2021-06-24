國安法下難續 蘋果日報停刊 26年畫句號今印百萬份 學者：港傳媒多元削弱

市民壹大樓外打氣 員工手機燈遙和應

最後一份《蘋果日報》印數達100萬份，破創刊以來紀錄。昨日持續有市民到將軍澳壹傳媒大樓外，向《蘋果》員工打氣並送禮物。晚上有約40人舉起手機燈光揮動，高叫「多謝蘋果」等口號；在天台的約30名員工舉起燈光和應，有人大叫「多謝肥佬黎」、「多謝讀者」、「大家保重」等，有到場支持的前員工感觸落淚。執行總編輯林文宗午夜前簽發所有版面後，所有員工向他鼓掌，林文宗則向員工鞠躬，感謝大家「撐住」，其後聯同昨晚剛請辭的副社長陳沛敏走過辦公室中庭，員工站滿中庭樓梯向二人鼓掌歡呼，並大叫「《蘋果》加油」。

簽版後感謝員工撐住 林文宗陳沛敏迎滿庭鼓掌

警方國安處上周四拘捕《蘋果》5名負責人，保安局長同日凍結相關3間公司共約1800萬元，已令外界憂慮《蘋果》命運。壹傳媒董事會原定周五決定《蘋果》是否停運，但昨日提早宣布停運決定。壹傳媒有限公司董事會下午3時許「遺憾地」宣布，由於香港當前情况，《蘋果》的印刷版不遲於周六最後一期結束，電子版不遲於周六晚11時59分停用。壹傳媒感謝讀者支持，並感謝記者、員工及廣告商26年來的信任。《蘋果日報》在一小時後表示，管理層根據董事會的公布，基於員工安全及人手考慮，決定午夜後即時停止運作，今日出版最後一份報紙，網站午夜後停止更新。《蘋果》感謝讀者、訂戶、廣告客戶及港人的厚愛和支持，一直與《蘋果》同行，「在此別過，香港人，珍重」。

「動新聞」訂閱停自動續訂

近晚上7時，《蘋果》通知訂戶「蘋果動新聞」全部訂閱計劃即日起停止自動續訂，不會收取下期費用，並停止接受新訂閱。

歐盟英外相斥中港遏言論自由

歐盟發言人稱，《蘋果》停運清楚反映中方利用《港區國安法》，扼殺新聞及表達意見的自由，事件嚴重破壞傳媒自由及多元主義。英國外相藍韜文認為，《蘋果》遭香港當局強迫關閉，是對言論自由令人心寒的打擊。他指國安法賦予的權力，很明顯被用作限制自由及懲罰異見，而非維持公共秩序。

記協促港府「讓傳媒免於恐懼」

8機構聯署 籲業界黑衣表不滿

記者協會發聲明指《蘋果》停運非因自身無法營運或被讀者放棄，而更多是一間媒體所無法控制的原因。記協嚴正呼籲港府信守保障新聞自由的承諾，讓傳媒工作者能免於恐懼地繼續服務香港。

記協與7個傳媒工會及組織發聯署聲明，稱在政權打壓下，陪伴港人多年的壹傳媒被迫停運，令港人失去一間敢言、堅持捍衛真相的傳媒機構，「我們憤怒！悲痛！」，記協等呼籲業界今天穿黑衣，以示不滿高壓政權摧毁新聞自由，歡迎全港市民響應。

民主黨主席羅健熙說，《蘋果》一直是敢於說話，亦敢於揭破政府謊言、醜聞的媒體，過去多次以「第四權」姿態維護公眾利益和市民知情權，對香港的開放、問責有極大貢獻。他批評警方拒絕交代執法所依，傳媒完全無法掌握國安法的影響範圍，卻有可能突然被凍結營運資金，對新聞自由的影響極為嚴重。

壹工會：換方式與大家同行

《壹週刊》創刊於1990年，壹傳媒工會發聲明，稱過去31年同事時刻守在新聞最前線，發掘不為人知的真相，堅持民主、人權和自由的價值，為港人發聲，「我們即將化整為零，換個方式與大家同行」。

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676