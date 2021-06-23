匯豐籲境外「勿用」網上理財 後稱可如常用

條款修訂提境外未必准服務

匯豐：合併文本 就不便致歉

據匯豐銀行發出的《有關網上及流動理財條款修訂的通知》，該行由7月26日起會推出網上及流動理財條款修訂版本，新版本提到，網上及流動理財服務只供香港客戶在香港使用，提醒客戶若身在香港以外，「切勿使用、下載或分發網上或流動理財」。文件又提到，若客戶在香港以外，該行未必獲准在該國家或地區提供產品或服務，客戶在外地使用網上或流動理財，不一定獲當地法律或規例所准許。

匯豐昨晚表示，香港客戶可如常在海外使用網上及流動理財服務，強調該行沒更改相關服務的計劃，但沒具體解釋何以上述條文列明身在海外「切勿使用」。匯豐發言人又稱，條款更新是將目前的「匯豐網上理財條款及細則」及「香港匯豐流動理財應用程式及流動保安編碼條款及細則」合併為單一文本，匯豐在其他營運地點亦有類似條款。該行就此事為客戶帶來不便致歉。

恒生銀行回覆本報查詢時表示，一貫以來，客戶在香港以外亦可使用流動理財服務應用程式辦理銀行及理財事宜，但由於外地的監管法規或不同，客戶在當地使用應用程式時或未能啟動部分功能，該行在去年已在應用程式內加設相關提示。

移民港人擔憂 有稱盡快轉走存款

近期不少港人移居外地，統計處年初的數據顯示，去年有近5萬人移出香港。匯豐將更改網上及流動理財條款的消息昨日傳出後，引發部分已移民港人擔憂。有近期移居英國的港人表示，雖然匯豐其後解釋「無影響」，但寧願相信該行的新條款。他表示早前賣樓移民英國，所有資金存放在匯豐戶口，由於難以預計何時找到工作，基本上短期內的生活需要都仰仗存款，因此「唔敢博」，會盡快將存款轉到其他銀行戶口。

中原移民顧問董事總經理許大衛表示，不少港人移民前會先開設離岸戶口，在離港前將錢匯到該戶口，亦有部分人會保留香港的銀行戶口，例如用作收租等。

稱內地外地港人要用港戶口 議員不理解匯豐具體安排

除了移民，身處內地的港人都需要上網處理在港資產。工聯會立法會議員麥美娟表示，部分在內地工作的港人仍會保留香港的銀行戶口，用作交保險費、為子女交學費等，需了解匯豐是否因法例限制等原因而作相關安排。她認同若不能在香港以外使用網上或流動理財，會令在外地的港人不便。

自由黨立法會議員鍾國斌說，不理解匯豐的具體安排如何，會向匯豐查詢。他說香港是國際城市，港人會在世界各地做生意，他在外地時也經常透過網上或流動理財處理個人和公司戶口事宜，例如轉帳等。