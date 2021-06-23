官信不「再犯」國安罪 初選案鄒家成准保釋

鄒：壞時代係好作品溫牀

鄒家成是繼胡志偉獲准短暫保釋奔喪後，首名在裁判法院被拒擔保、向高院申請保釋獲批的初選案被告。他昨晚7時許離開高院時被記者問及獲准保釋的感受，他說：「壞嘅時代係好嘅作品嘅溫牀，多謝大家。」

鄒家成（24歲）目前面對民主派初選案與前年7月1日衝入立法會案，分別被控港區國安法下的串謀顛覆國家政權罪及暴動罪。他昨早出庭時精神不俗，不時在被告欄內抄寫筆記，亦向律師給予指示。有親友聞悉鄒獲准保釋時激動落淚，與律師拍肩祝賀，另有旁聽者大叫「好嘢！」

鄒家成昨由大律師張耀良代表，律政司則由高級檢控官羅天瑋代表。法官杜麗冰聽畢雙方陳辭後表示，從證據可見，鄒家成一旦獲准擔保，相信不會「再犯」國安罪行，遂批准他以5萬元現金保釋，加上胞姊的5萬元人事擔保外出。杜官又稱，稍後將在判辭解釋決定。

保釋期禁參選接觸外國官員

杜官亦頒下一系列保釋條件，包括不得直接或間接發表或作出任何危害國家安全罪行的言論和行為、不得參加任何級別的選舉、不得接觸任何外國官員和領事等人、不得接觸初選案的控方證人、遵守宵禁令、交出所有旅遊證件和BNO，以及不准離港等。

47名初選案被告之中，目前有12人獲准保釋，包括鄒家成、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、呂智恆、林景楠、柯耀林和李予信；其餘35人還押候審。司法機構網頁顯示，案件將於下月8日下午在西九龍裁判法院作提訊日程序。

另外，同因初選案被還押的立法會前議員林卓廷，涉披露元朗7．21事件受調查者身分資料，被控3項披露受調查人身分罪，昨日在東區裁判法院作審前覆核。辯方稱將傳召一名專家證人，現階段未知其專業範疇，獲准將案件押後至8月5日再作審前覆核。

【案件編號：HCCP 294/21、ESCC 2789/20】

（港區國安法）