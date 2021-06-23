上訴庭裁陪審非必要 國安首案今審 駁回唐英傑覆核 稱非達公平審訊唯一方式

明報記者

本案由上訴庭首席法官潘兆初、副庭長楊振權及林文瀚審理。覆核重點在於，律政司長引用港區國安法第46條發出證書指示訴訟不設陪審團，有否削弱唐英傑接受陪審團審訊的權利。

稱倘危及陪審員 有礙公義 基本法人權法沒表明不可缺

上訴庭首先在判辭表示，港區國安法第46條列明，律政司長可基於保護國家秘密、案件具有涉外因素，或保障陪審員及其家人的人身安全等理由發出證書。就唐英傑案而言，上訴庭認為一旦陪審員及其家人的安危受影響，可能有礙司法公義，影響公平審訊。上訴庭又指出，雖然陪審團審訊是原訟庭案件的常規模式，但不代表是公平審訊的唯一方式，因為《基本法》或《香港人權法案》皆沒有表明陪審團是公平審訊中不得缺少的元素。

至於陪審團審訊是否受基本法保障的權利，上訴庭表示港區國安法擁有特殊的憲法地位，如果將港區國安法與基本法一併閱讀，一定要融合條文作詮釋。上訴庭引述案例表示，基本法條文確立了陪審團審訊，這固然是普通法制度的傳統，但不是絕對和獨立的權利。

挑戰律政司長不真誠方可覆核

上訴庭又指出，案件是否由陪審團審理，無疑是律政司長一人作出的檢控決定，一般不受干預和司法覆核，除非出現不誠實或不真誠等特殊情况，才可覆核檢控決定。由於唐英傑一方已接納律政司長發出的證書合憲，亦沒有挑戰律政司長具不真誠的動機，上訴庭遂全數駁回唐英傑一方的理據。

指不設陪審理據不宜披露

對於唐英傑一方質疑，律政司長沒有在證書清楚交代不設陪審團原因，上訴庭反駁稱，律政司長的考慮因素包括國家機密、涉及外國的機密情報，以及陪審員及其家人的敏感資訊等，為了保障公眾利益，律政司長不宜公開披露理據。

上訴庭又提及，港區國安法列明危害國家安全的案件須及時辦理，以有效懲治危害國安罪行，一旦上訴庭批准覆核上訴，本案的法律程序會繼續拖長，違反國安法規定。

【案件編號：CACV293/21】

（港區國安法）

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