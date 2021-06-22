《蘋果》採主：整個香港在倒退

《蘋果日報》採訪主任蔡元貴表示「留守係理所當然」，即使最後停運，他亦會以「那美好的仗已打過，此生無憾」的態度總結在《蘋果》的生涯。

前總編緬懷創刊殺出血路

「無人料有此末路」

蔡元貴稱加盟《蘋果日報》逾20年，對公司「點會無感情」，「我甚至唔會用留守來形容自己無辭職的決定，只會繼續返工」。對於日前《蘋果》5名高層被捕，會否擔心自己不能倖免，他說「唔係無諗過，但見到同事被捕，諗極都諗唔到自己衰咩」。

蔡稱，本港不止新聞自由空間正急劇萎縮，「成個香港都退步緊」，他指自己作為香港公民，「睇住自己家園破落嘅感受好強烈，新聞自由倒退，亦即係人權倒退……總之就好無力，唯有做好自己本分，唔好被時代打倒」。

員工不計較遣散費 相約周五公司見

《蘋果日報》前總編輯鄭明仁對本報表示，對《蘋果》或要停運表示「一言難盡，好傷感」。鄭在1995年入職，協助創刊，當時一班追求理想的年輕人，來自四面八方的人才，希望在報界殺出一條血路，結果在創刊兩年已收支平衡，如今見到這份刊物要如此結束，感到可惜，「我見證《蘋果日報》由無到有，經歷黃金年代，無人想到它會有此末路」。

在突發組工作逾20年的員工表示，不少突發同事在《蘋果》工作多年，其間成家立室、置業，認為公司一直對員工不錯，對公司有不捨，亦不會計較能否取回遣散費，反正控告公司都無補於事，他說不少前線員工已相約本周五「公司見」，見證最後一份報紙印刷出版才離開。

新入職記者：沒感恐懼氣氛

政圈之前傳出《蘋果》7月前會被整頓停刊，近月已不停有員工辭職。另有資深港聞記者表示，約半年前才入職，當時黎智英已被捕，公司亦曾被搜查，但他未有擔心報道新聞會有風險，指公司沒有被恐懼籠罩的氛圍，故認為更應緊守崗位，留守至最後，又指大樓2樓門前有兩塊簽滿了同事名字的白板，白板上寫着「質量是我的承諾」，這句說話會守在《蘋果》報頭兩旁，直至關燈一刻。

明報記者

（港區國安法）