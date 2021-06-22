壹傳媒3月現金5億 會計師：調動考慮多

【明報專訊】保安局長凍結蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司共約1800萬元，翻查《蘋果》所屬的壹傳媒集團上月發出公告，截至今年3月31日，集團現金結餘有5.21億元。執業會計師林智遠表示，一般集團的綜合帳戶結餘屬於旗下不同子公司，調動資金前，必須先考慮應付子公司的債權人、開支問題，亦不排除部分屬定期存款、已抵押的資金等都不可動用，若調動的資金大額，或需小股東投票通過。
林智遠說，壹傳媒5月時公布的現金結餘為截至3月底，未知至今已用多少，其次是未知資金由集團旗下哪些子公司持有及其用途，不知道可否即時調動，就算由其中的子公司借錢「救」另一公司，作為上市公司須發公告通知小股東，數額大的更可能要小股東投票決定；在面對未能經銀行戶口出入帳的情况下，對營運影響很大。
分析師：現不能說小股東將「乜都無晒」
香港股票分析師協會副主席郭思治表示，若《蘋果日報》停止運作，壹傳媒最終停牌的話，「小股東是無奈的」。他說，屆時會由核數師計算集團的流動資金、資產，扣除債務、薪金等後，餘下的資金才會按股數分給小股東，數目要視乎集團最終資產有多少，需時亦較長，但他強調，目前集團資產被凍結而不是充公、沒收，現階段不能說小股東「乜都無晒」。