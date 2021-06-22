壹傳媒3月現金5億 會計師：調動考慮多

林智遠說，壹傳媒5月時公布的現金結餘為截至3月底，未知至今已用多少，其次是未知資金由集團旗下哪些子公司持有及其用途，不知道可否即時調動，就算由其中的子公司借錢「救」另一公司，作為上市公司須發公告通知小股東，數額大的更可能要小股東投票決定；在面對未能經銀行戶口出入帳的情况下，對營運影響很大。

分析師：現不能說小股東將「乜都無晒」

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，若《蘋果日報》停止運作，壹傳媒最終停牌的話，「小股東是無奈的」。他說，屆時會由核數師計算集團的流動資金、資產，扣除債務、薪金等後，餘下的資金才會按股數分給小股東，數目要視乎集團最終資產有多少，需時亦較長，但他強調，目前集團資產被凍結而不是充公、沒收，現階段不能說小股東「乜都無晒」。

（港區國安法）