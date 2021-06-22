記協籲政府保障勞權 憂市場短期難納員工

Mark Simon稱編採員工約600

《蘋果》管理層昨日向員工發信息，稱副社長陳沛敏同意，員工可立刻辭職，毋須一個月前通知，若周五決定停運並遣散員工，或有多一個月代通知金，但無人能確保。根據壹傳媒集團2020/21年度中期報告，截至去年9月30日共有2095名員工，其中1228名為香港員工。壹傳媒創辦人黎智英的顧問Mark Simon昨日向路透社表示，公司現約有600名編採員工。

有昨日辭職的蘋果員工稱，暫無暇思考下一步，但相信不多傳媒機構可吸納蘋果員工。記協稱會留意事態發展，有需要求助員工可聯絡記協，記協會為合資格會員在特定條件下發放失業救濟；另呼籲企業、公司或傳媒機構，如有合適工作崗位，可聯絡記協轉介。

勞工處稱未接獲僱員求助，不評論個別個案，如蘋果員工在工資期屆滿後或合約終止後7天內未獲支薪，可向勞工處勞資關係科分區辦事處求助；如僱主破產或公司清盤未能償還欠薪，該處會協助員工向破欠基金提出特惠款項申請，並按需要協助申請法援。

（港區國安法）