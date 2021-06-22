料京續整頓 呂秉權：港媒或靠近主旋律

陳朗昇：新聞界努力在狹縫生存

記協新任主席陳朗昇則表示，《蘋果》規模大，不少員工非常資深，兩至三成人有逾20年或以上經驗。他說《蘋果》因為資金被凍結面臨停運，屬始料不及，「現在說香港新聞自由最黑暗都沒用了，一定是最黑暗，我們就唯有努力在狹縫生存」。

特首林鄭月娥4月時接受官方新華社訪問稱，在制訂《港區國安法》及修改選舉制度之後，仍有大量制度「有待完善」，點名指教育、傳媒和公務員培訓與管理等方面要做工作，「這些工作做起來，無論是香港人、內地人還是外國人，對『一國兩制』應該會愈來愈有信心」。

稱《蘋果》存亡是兩制寒暑表

指京用國安層面看待港媒

呂秉權說，近期不少傳媒遭「整頓」，例如香港電台不准某些節目繼續播放，《立場新聞》亦遭左報點名批評，觀乎種種舉動，反映北京欲「整頓」傳媒，防止傳媒「阻礙人心回歸的工程」。

呂秉權相信事件對其他傳媒有警告意味，「讓大家知道有些紅線實際存在，可以言入罪」，料部分原本較敢言的傳媒未來向中間靠攏，以換取生存空間，意味日後傳媒報道可能會較靠近主旋律。他說，北京自反修例運動後對香港傳媒不滿，欲加強監督及管理傳媒，以國安層面看待傳媒報道，亦要做「人心回歸的工程」，相信不止針對《蘋果》等一兩間傳媒，未來可能透過「拉人封艇」、投資、管理層調動等方式影響傳媒。

呂秉權認為，《蘋果》敢於嘗試及革新，但《蘋果》部分手法也遭批評，例如早期「狗仔隊」較踩界的採訪方式，而《蘋果》報道社運新聞時，同時扮演參加者及呼籲者角色，例如以往曾呼籲市民七一上街，從傳媒新聞學角度而言是具爭議，會令人質疑做法是否過界。但他指《蘋果》定位不止是傳媒，「是香港的一分子」，從香港價值的角度出發，就明白其做法。

（港區國安法）