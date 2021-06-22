即時財經「果籽」網上停運 「9點半新聞」謝幕

有員工不滿高層「無視憂慮」

有資深員工留守至最後一刻

據了解，財經組有高層人事變動，即時財經至昨晚23:59不再更新。有財經組員工表示，不少即時財經的員工未有辭職，但今日起會放大假至周五，該員工稱，管理層昨午轉達董事會的決定後，有人不滿高層無視員工憂慮，只稱同事可選擇辭職，最後內部決定停止運作即時新聞。他說，《港區國安法》實施後，同事的心理負擔不小，現在反而鬆一口氣；問到會否擔憂日後生計，他說「我瞓街都係因為（保安局長）李家超」。

據了解，突發組已取得共識，將如常外出採訪至本周五，直至董事會決定是否停業，有該組員工表示，近日內部謠言滿天飛，但不少員工在《蘋果》工作十多二十年，認為應留守至最後一刻；法庭組、港聞組及行政部門也會運作至周五。

最後一集 主播願觀眾平安珍重

《蘋果日報》昨晚如常網上播放《9點半蘋果新聞報道》，亦是最後一集，記者謝馨怡在節目尾聲表示，由去年10月5日至今，多謝市民260個晚上的支持，「前路難行，祝願大家平安，亦都希望即使少咗我哋呢個平台，香港嘅新聞工作者都可以繼續緊守崗位，捍衛真相」。她最後感謝主播、編輯、幕後編導的努力，「在蘋果成就一個不可能的任務，一個回應時代的任務」，並感謝觀眾，「香港人珍重，有緣再會，拜拜」。

（港區國安法）