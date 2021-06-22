周轉難 《蘋果》存亡最遲周五定 決函保安局申解凍資產出糧 高層：留下者盡力完成工作

明報記者

壹傳媒董事會本周五將再開會，決定《蘋果》是否停運，若決定停止運作，《蘋果》最快周六凌晨起會停止更新網上新聞，周六會出版最後一份《蘋果》，暫未知壹傳媒其他部門如《壹週刊》會否繼續營運。據悉，若香港《蘋果日報》停刊，台灣《蘋果日報》（紙本已停刊）仍可分拆、獨立處理，相信可維持台灣發行及出版業務。

《蘋果》各部門管理層昨午與員工開會，交代董事會決定，各員工可選擇即時辭職，毋須一個月通知期，員工亦可繼續工作至周五。有員工昨日收到上司的信息指若公司決定周五停止運作，將遣散員工，或有多一個月代通知金，「但無人能確保」，管理層又稱「大家去留，自行決定。如留下來的，仍希望做到蘋果的標準，盡力完成工作」。

有管理層辭職 暫未知支薪遣散安排

據本報向《蘋果》不同部門員工了解，今日報紙如常出版，但由於有個別部門管理層昨日辭職，即時財經等個別部分不會再更新內容。據悉，本月支薪日為下周一（28日），員工暫未知能否如期支薪及遣散費安排；部分專欄作家原定昨日可獲上月的稿費，亦有可能要延遲。根據集團中期報告，集團每月生產成本近7300萬元，其中每月員工成本約7000萬元。

身在美國、黎智英的顧問Mark Simon接受路透社訪問表示，有供應商曾嘗試入錢到公司的戶口被拒，他表示，原以為公司可營運至月底，但營運愈來愈難，公司無法處理銀行運作，部分記者亦收到匿名恐嚇電話，擔心人身安全受威脅。

保安局長李家超上周凍結《蘋果日報》相關3間公司共約1800萬元。《蘋果》董事會昨決定去信保安局，申請解凍部分資產以支付員工薪酬，但對結果不感樂觀。

消息：料不批解凍 保安局：依法處理

消息人士說，保安局料不會批准《蘋果》資金解凍，又指警方國安處對《蘋果》的行動尚在進行，上周四（17日）在報館檢走多台電腦，或會牽連更廣，即使前線記者也有風險，宜「早走早着」以減低風險，並強調該報記者作報道時要以事實為據。

保安局發言人回覆本報查詢表示，危害國家安全是非常嚴重的罪行，局方針對的是犯罪行為，並按法律規定凍結罪行相關財產；就有關已凍結財產的申請，保安局長會依法處理。

民主黨：想像不到沒《蘋果》的香港

有學者認為，倘《蘋果》停運會損公眾知情權。民主黨主席羅健熙稱，「有點想像不到，沒有蘋果的香港是怎樣。」記協發聲明「提醒」政府，指政府凍結《蘋果》資產，政府應盡一切可能方法保障企業的員工獲得薪金，即使警方正調查個別人等，亦不應該影響數百名員工（見另稿）。

壹傳媒小股東、前特首梁振英昨日在其facebook表示，《蘋果》是上市公司壹傳媒的主要業務，《壹傳媒》董事對股東有法律責任公開最新營運情况，稱已委託律師發信給壹傳媒所有董事，保留追究法律責任的權利。特首林鄭月娥昨日出席放寬限聚措施記者會，會後有記者追問《蘋果》事件，她未有回應。

（港區國安法）

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