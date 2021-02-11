壹傳媒今函保安局 申解凍部分資金出糧 勞褔局何啟明：凍產亦應支薪 壹工會：理解公司困境

蘋果員工對解凍不樂觀

何：未收求助 吳秋北：可找工聯會

保安局長李家超上周發出凍結財產通知書，凍結蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司共約1800萬元資產。《蘋果日報》報道，今日將去信保安局申請許可，以解凍部分資產向員工出糧，若申請失敗，將上訴至高等法院。有《蘋果》員工向本報說，一般每月月尾出糧，內部至今未有就支薪安排有明確交代，「每日形勢千變萬化」，相信仍有待保安局會否批准解凍公司部分資產，但對此不感樂觀。

何啟明昨被問及事件時表示，當局至今未收到《蘋果》員工求助，呼籲員工如遇到支薪問題，可盡快向勞工處查詢。他說，如公司因為違反法例而被凍結資金，與是否須按《僱傭條例》保障員工，是兩個層次的問題，不能混為一談，強調作為僱主應承擔責任保障員工支薪。工聯會會長吳秋北表示，《蘋果》涉嫌觸犯國安法是一回事，也須按勞工法例保障員工，若員工遇到權益困難，可向工聯會求助。

登《蘋果》頭版廣告 「視點護眼」遭電話滋擾

壹傳媒5名高層上周四（17日）被捕，當中壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果》總編輯羅偉光，以及《蘋果》3間公司被起訴串謀勾結外國或境外勢力罪，當中張及羅不准保釋。經歷連日震盪後，《蘋果》昨日迎來創刊26周年，多區有市民購買該報。昨在《蘋果》刊登寫有「支持蘋果」頭版廣告的「黃店」視點護眼在faceebok專頁透露，昨早9時許起不斷收到匿名電話滋擾，呼籲顧客暫以其他通訊軟件聯絡他們。

（港區國安法）