撥款開限時職位 政府部門做法不一 職工盟：應公開申請程序準則

環境局項目開放業內所有僱主申請

公務員事務局回覆稱，首輪創造職位計劃自去年4月推行至今已創造約3.1萬個職位，政府及非政府界別約各佔一半，職位包括技術及非技術工人、清潔和支援人員、管理、行政及文書支援人員、資訊科技人員，以及與抗疫有關職位等，當中約2.4萬職位已入職，最早於去年4月入職。局方指出，各部門已就新一輪創造職位計劃展開工作，例如該局為旅遊業從業員創造約1700個短期職位，在社區疫苗接種中心負責管理運作及行政支援。

翻查政府資料，政策局或部門在非政府界別開創有時限職位的方式不一。民政事務總署最近推出的「小苗子學習導航計劃」，沒公開邀請團體參與或招標，直接批款1300萬元予香港青年動力協會及教聯會。不過，環境局推出「大專畢業生資助項目2021」，則開放予環保業內所有合資格僱主申請，涉約300多個職位，聘請每名員工每月獲5610資助，為期18個月。發展局及轄下部門透過現行或新合約，向顧問公司或承建商採購服務，再由承辦商提供工作機會。

職工盟總幹事蒙兆達說，疫情下失業率飈升，一直要求政府以公帑創造就業機會，並由政府部門直接聘請，以減少外間質疑。他說，若政府撥款給私營機構創造職位，應公開職位申請程序、撥款準則、工作內容及聘用條件等，免令人感到私相授受。

葉劉：應先訂綱領再邀團體 監察機構執行

新民黨立法會議員葉劉淑儀說，政府交公帑予非政府機構開設有時限職位時，應訂定計劃綱領，再邀請團體參與，當局考慮後再撥款予合適團體推行。她又說，當局應監察非政府機構執行時是否達到政策目標，並向立法會交代。