撥款開限時職位 政府部門做法不一 職工盟：應公開申請程序準則

【明報專訊】政府於去年防疫抗疫基金及今年《財政預算案》分別撥66億元，即共132億元，在公營及私營機構創造有時限職位。本報上周向統籌創造職位計劃的公務員事務局查詢有何準則決定哪些非政府機構負責計劃、須否經公開邀請或招標等，局方沒正面回應，指各政策局和部門與其轄下相關界別的公共機構或半官方組織和專業團體等持份者溝通，推出以行業為本的職位資助計劃。本報參考各部門的招聘資料，發現不同政策局開位做法不一。職工盟認為政府將創造職位計劃交私營機構負責時，應公開申請程序、撥款準則等，以免令人覺得私相授受。
環境局項目開放業內所有僱主申請
公務員事務局回覆稱，首輪創造職位計劃自去年4月推行至今已創造約3.1萬個職位，政府及非政府界別約各佔一半，職位包括技術及非技術工人、清潔和支援人員、管理、行政及文書支援人員、資訊科技人員，以及與抗疫有關職位等，當中約2.4萬職位已入職，最早於去年4月入職。局方指出，各部門已就新一輪創造職位計劃展開工作，例如該局為旅遊業從業員創造約1700個短期職位，在社區疫苗接種中心負責管理運作及行政支援。
翻查政府資料，政策局或部門在非政府界別開創有時限職位的方式不一。民政事務總署最近推出的「小苗子學習導航計劃」，沒公開邀請團體參與或招標，直接批款1300萬元予香港青年動力協會及教聯會。不過，環境局推出「大專畢業生資助項目2021」，則開放予環保業內所有合資格僱主申請，涉約300多個職位，聘請每名員工每月獲5610資助，為期18個月。發展局及轄下部門透過現行或新合約，向顧問公司或承建商採購服務，再由承辦商提供工作機會。
職工盟總幹事蒙兆達說，疫情下失業率飈升，一直要求政府以公帑創造就業機會，並由政府部門直接聘請，以減少外間質疑。他說，若政府撥款給私營機構創造職位，應公開職位申請程序、撥款準則、工作內容及聘用條件等，免令人感到私相授受。
葉劉：應先訂綱領再邀團體 監察機構執行
新民黨立法會議員葉劉淑儀說，政府交公帑予非政府機構開設有時限職位時，應訂定計劃綱領，再邀請團體參與，當局考慮後再撥款予合適團體推行。她又說，當局應監察非政府機構執行時是否達到政策目標，並向立法會交代。