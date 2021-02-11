擬聘900導師邀百校參與 料3000學童受惠

教聯：提供大專畢業生職位

青年動力協會fb招聘 職員：非會員可申

教聯會主席黃錦良說，疫下很多基層家庭失業，學生亦未能恢復全日上學，令他們學習表現與正常時候有大落差，故計劃目標之一是為基層學生提供更多支援。他又說，大專畢業生現時求職有難處，故該計劃能為他們提供工作機會。

青年動力協會近日在facebook專頁刊登宣傳單張，公開招聘導師。應聘的導師時薪可達150元，計劃為期4至6周，導師每周平均工作約10至12小時。本報記者上周以求職者身分向計劃秘書處查詢，職員稱獲聘導師最快下月5日到校工作，非青年動力協會或教聯會會員亦可申請職位。

導師資格包括必須年滿18歲，已持有或將在本學年獲學士學位或以上學歷，品格良好，無犯罪紀錄，並於聘用前須自行申請性罪行定罪紀錄查核。應徵者須填妥網上表格，並於登記後7天內經電郵遞交相關證明文件，本月27日截止申請。應徵者及後須通過面試，並參與最少半天培訓，才可到校輔導學生。