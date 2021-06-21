1300萬創就業 無招標撥建制團體 青年動力伙教聯推基層功課輔導 會長為郭偉強

職工盟斥利益輸送 葉劉：不理想

郭：助失業者學生 「其他是其次」

郭偉強表示項目主要目的是幫助失業工友及學生，「其他都是其次」。職工盟總幹事蒙兆達說，政府沒就計劃公開招標、沒呼籲其他團體參與，亦未見挑選團體準則，違反既有程序，或予人感覺當局「赤裸裸利益輸送給建制或親中組職」。新民黨立法會議員葉劉淑儀說，該計劃撥款程序不理想，估計政府或急於開設有時限職位。她又說，當局應監察非政府機構執行創造職位計劃時有否浪費公帑。

900臨時工涉千萬元 民署未交代如何監察收支

政府去年在防疫抗疫基金預留66億元，再在今年《財政預算案》撥款66億元，合共在公私營機構創造約6萬個有時限職位（見另稿）。其中一個項目為將於暑假推出的「小苗子學習導航計劃」（下稱計劃），為受疫情影響學習進度的基層小學生提供功課及學科輔導，目標創造900個兼職導師職位。

是項計劃涉1300萬元公帑。根據青年動力協會宣傳單張所指，參與計劃的導師時薪150元，每周工作12小時，為期6周，而整個計劃聘用900人，以此推算，聘請導師涉款約972萬元，推算尚餘300萬元撥款額。民政署未有交代如何監察機構在項目中的收支安排。

民署：機構提出 考慮後撥款

本報上周向負責計劃的民政事務總署查詢，以什麼準則決定由該兩機構推行計劃、有否公開邀請機構參與等。署方回覆稱，青年動力協會連同教聯會向政府建議推行計劃，政府審核建議時，考慮到計劃為基層家長及學童提供有殷切需求的服務，亦創造有時限職位以紓緩失業情况，而計劃由兩機構設計及提出，它們表示有能力短期內落實，加上有迫切需要解決基層學童受疫情影響學習的問題，故決定撥款予該兩機構推行計劃。

教聯：沒違基金原意沒獲利 未惠遍基層「不公」

青年動力協會會長、工聯會立法會議員郭偉強昨回覆本報稱計劃「醞釀很久」，但沒具體回應何時就計劃接觸政府。他說得悉本報已就計劃向當局查詢，他「沒什麼好補充」。被問到計劃涉及公帑，不公開邀請團體參與會否造成不公，他說現時項目主要幫助失業工友及學生，「其他都是其次」，又稱推行服務計劃時倘所有事「調轉來想」，很多事都做不到。

教聯會主席黃錦良向本報稱，是項計劃為大專生提供工作機會，沒違背防疫抗疫基金原意，而教聯會沒在計劃獲利，反而提供很多支援工作，包括邀請資深校長培訓到校工作的導師。至於政府直接安排該兩機構推行計劃是否不公，他說「不公平只能說（參與計劃學生）數額有限」，不能惠及所有基層家庭。他又說，教聯會屬校參與計劃時不會有優勢。

政府早於第一輪防疫抗疫基金撥款8億元資助研發可重用口罩，去年派發銅芯抗疫口罩，當時也有意見質疑政府沒有招標，直接委聘機構及廠商生產。

明報記者 黃焯謙 蕭愷情

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