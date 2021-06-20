蘋果擬申解凍資產 彭博：現金可營運數周

保安局長李家超日前發出凍結財產通知書，凍結蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司合共約1800萬元。《蘋果》昨日報道，警方文件顯示凍結令長達兩年，並警告壹傳媒行政總裁張劍虹不得處理被凍結資產，違令可判監14年。

據《蘋果》報道，管理層曾開會討論員工支薪方案，包括從集團的其他子公司調動資金應急，不過前日收到凍結令文件後，認為有關方案不可行；最終管理層決定根據《港區國安法》「實施細則」向保安局申請許可，希望解凍部分資產，以支付員工本月的薪金。

彭博社昨日引述知情者稱，《蘋果》目前持有的現金僅夠支持營運數星期；若印刷業務被關閉，《蘋果》可經台灣在網上發表文章，並可能透過眾籌支薪。

60主機硬碟被檢 將申令禁查新聞材料

此外，《蘋果》報道公司前日最新統計，最少60部電腦主機及硬碟被警方檢走，除了編採部電腦外，還包括伺服器房及財務部的硬碟；《蘋果》將入稟申請臨時禁制令，禁止警方查閱所有新聞材料。

記協新主席：憂警欠專業知識處理

香港記者協會昨日舉行執委會選舉，新一屆主席陳朗昇回應警方搜查壹傳媒大樓、拘捕5名高層，認為此事對全港新聞工作者是一個威脅。他說，法庭手令容許警方檢取新聞材料令人難以置信，十分憂慮警方有否足夠專業知識處理。

卸任記協主席的楊健興表示，對壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光被檢控感到悲憤、難過，但強調新聞自由不能輸掉。他說，出任主席4年認識了很多年輕記者，形容他們充滿熱誠、信念堅定，在黑暗中顯得更閃亮，他退任後仍會在其他渠道講真話。

（港區國安法）