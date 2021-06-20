陳沛敏：暫未辭職 今日如常出報紙

陳沛敏被問事件有否影響《蘋果日報》營運，她說「我哋一路喺上面其實就係傾呢啲嘢」，稱自己前晚獲釋，需要消化資訊及問律師意見，「呢啲嘢係進行中」。至於會否擔心其他員工，她說相信全香港的傳媒工作者都會擔心，但重申《蘋果日報》今日仍會如常出版報紙；身旁的《蘋果日報》執行總編輯林文宗亦點頭示意，未有發言。陳又說很多事情仍在研究，有消息會通知。

彭博：管理層檢視出版 點算紙墨

彭博社昨日引述一名不願具名者表示，《蘋果》管理層正檢視如何可以令報紙繼續出版，包括點算倉存的油墨與印刷紙量，該人稱至今仍未確定公司能否出糧，以及供應商會否繼續與《蘋果》做生意。

壹傳媒工會表示，對張劍虹和羅偉光被拒保釋感到傷心難過，盼望他們保重，工會將密切關注他們日後審訊。工會稱理解公司目前困境，相信公司會為員工着想和盡力想方法，希望盡快有解決方法。

（港區國安法）