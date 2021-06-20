新舊員工旁聽 淚目打氣：佢哋最想我哋平安繼續做新聞

張劍虹揮手 羅偉光舉「OK」手勢

昨早10時許，壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光緩緩步入犯人欄，在公眾席的《蘋果》副社長陳沛敏隨即站立舉起雙手給二人打氣。短暫休庭時，張劍虹向眾人揮手，羅偉光先指向自己，再舉起「OK」手勢便步入囚室。有員工為到庭旁聽的蘋果動新聞平台總監張志偉及陳沛敏送上擁抱，有人更在庭外落淚。聆訊期間，羅偉光一度脫下口罩與旁聽者以口形溝通，張劍虹則不時四處張望。庭內氣氛不斷變，當控方就反對二人保釋陳辭時，有人嘩然並傳出冷笑聲；當二人終須還押，即響起「張生、羅生加油！」的打氣聲。

聞控方反保釋理由：忍唔住吓一聲

有旁聽的《蘋果》員工形容，控方反對保釋的理由「荒謬」，「真係忍唔住『吓』一聲，親身體會到咩叫欲加之罪」。她又憶起羅偉光向眾人做「OK」手勢，「我諗佢哋最想我哋平安同繼續做新聞，我會繼續做，直到無得再做嘅一刻」。

另一《蘋果》員工昨早6時半已到法院外，「（他們）始終都係為公司、為做新聞而被人拉」，她與數名同事希望支持老闆，稱正庭內逾半都是「蘋果人」，甫開庭見兩名老闆與眾人揮手便「眼濕濕」，當控方反對保釋時，即感到無理及憤怒。「都預咗佢哋要還押」，她說，「但我都係囉囉攣㗎！我仲捉住隔籬同事隻手！仲有一絲希望㗎」，惟二人保釋被拒一刻，她再次眼泛淚光，因擔心他們未知須還押多久。被問到會否憂慮自己會觸犯《港區國安法》，她稱「唔出奇，都唔知條線喺邊」，但強調「我哋無做錯事」。另有員工直斥檢控是不公義，又指界線模糊，擔心自己或同事「唔知道幾時會踩界」。

提訊結束後，有《蘋果》記者及旁聽者在法院外等送囚車，惟下午約2時，有警員在通州街及發祥街一帶警告在場者集結涉違反限聚令，並拉起橙帶包圍10多人，抄下身分證資料後要求他們立即離開。

明報記者

（港區國安法）