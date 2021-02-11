辭職申保釋遭拒 蘋果高層還押 張劍虹羅偉光會離任所有職務 官：無充分理由信「不再」損國安

陳沛敏稱研上訴 下次聆訊再申保

代表控方的是律政司署理副刑事檢控專員周天行；張劍虹由資深大律師陳政龍代表，羅偉光由大律師李澍桓代表，3間被告公司則由大律師許琪莉代表。

保釋條件 張允不公開發言羅願禁足

辯方甫開庭稱早上才收到控方一大疊文件，以需時向被告索取指示為由，要求押後獲批。法庭於一小時後再開庭，控方稱警方在行動中檢取超過40部電腦及16個伺服器，故申請將案件押後至8月13日再訊以作進一步調查，辯方無反對。惟控方反對張劍虹及羅偉光保釋，辯方則為二人申請保釋，提出多項保釋條件（見表），包括張劍虹會辭去壹傳媒集團所有職務，羅偉光亦會辭去《蘋果日報》總編輯及董事職位；另外，張劍虹不會發表或轉載任何文章、不會在任何公開或社交媒體發表言論，羅偉光則願意接受禁足令。

蘇官聽畢控辯雙方陳辭後，稱沒有充分理由相信兩人不會繼續進行危害國家安全的行為，拒絕二人保釋申請，並將案件押後至8月13日再訊。兩人均放棄8天保釋覆核權利。

官准報道保釋條件

「9P例」其他限制不變

另外，蘇官稱收到傳媒申請要求豁免《刑事訴訟程序條例》第9P條中，就傳媒報道保釋程序的限制，他指高等法院原訟庭在壹傳媒創辦人黎智英涉違反《港區國安法》一案中，設傳媒報道限制是要保障被告日後面對審訊的公平性；又稱法庭現階段未聽取相關證供，只會聽取雙方就事實及法律觀點的陳辭，並在審訊時才會作裁斷，若批准報道有關事宜，可能會對被告造成不公。他最終只批准傳媒報道辯方提出的保釋條件，其他報道限制仍然生效。

被告為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹（59歲）、羅偉光（47歲），同被控於2020年7月1日至2021年4月3日期間（包括首尾兩日），在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

警方國安處於上周四（17日）以涉嫌違反《港區國安法》拘捕《蘋果日報》5名高層，其中張劍虹及羅偉光被落案起訴後昨日提堂；壹傳媒營運總裁周達權、《蘋果》副社長陳沛敏，以及「蘋果動新聞」平台總監張志偉於前晚獲准保釋。

【案件編號：WKCC2379/21】

明報記者

（港區國安法）

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