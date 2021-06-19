陳文敏：口實論製寒蟬 湯家驊：呼籲已屬勾結

陳質疑搜新聞材料與程序有衝突

陳文敏昨早在商台《在晴朗的一天出發》表示，港區國安法範圍日日轉變，難以準確拿揑。他引述特首林鄭月娥指國安法並非不容許討論爭議議題，認為如有事實根據，按事實基礎去評論，應予尊重，而非構成罪行。對於警方前日持裁判官發出的手令搜查報館，他說國安法附件沒提及新聞材料，而按《釋義及通則條例》，當法例無指明有權搜查新聞材料，便要為新聞材料提供指定保障，質疑警方的行動與相關程序有衝突。

陳文敏前日向本報稱「勾結」要有對象，但傳媒刊登文章是全世界都可閱讀，內容亦非機密，質疑報章刊登文章如何為之勾結。對於陳的言論，行政會議成員、資深大律師湯家驊昨在港台《千禧年代》表示尊重有關看法，但他不同意，「國安法講得清楚，任何人去勾結，即去要求、呼籲外國政治勢力制裁，就已足夠」。

湯：通訊文件可證炒熱「制裁」意圖

湯說，報道事實不會構成刑事行為，但如果屬於認同外國勢力制裁的意圖，希望透過自己的工作去推廣，甚至達至勾結外國勢力的目的，有可能犯法。他說：「我所了解的事實似乎是指這5位人士，或者有更多香港人士，但不需要證明與外國勢力有串謀。可能有很多其他的證據，例如私下的文件或通訊提及要炒熱議題，令到世界注目去制裁中國，例如有這些內部的書信、通訊、文件或電郵會加強證明你有這意圖，意圖都是從周邊事實及環境去推斷。」

全國人大常委譚耀宗表示，如果有機構作出違反國安法的行為，不能阻止警方有進一步行動，強調警方專業依法行事，不覺得有濫捕濫控情况。

（港區國安法）