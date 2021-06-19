美譴責拘捕 聯國專員：對傳媒自由再發恐懼信息

陸委會斥再用「惡法」 國民黨：限言論自由

北京重申中國內政 促外國「棄雙重標準」

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人科爾維爾昨日以電郵回覆路透社查詢時稱，香港警方針對《蘋果》的搜捕行動，「對傳媒自由發出進一步令人恐懼的信息」。世界報業協會（WAN-IFRA）及世界編輯論壇發表聯合聲明，呼籲立即釋放《蘋果》職員及解凍公司資產。

中央社報道，台灣陸委會昨書面回應稱，港府再度用「惡法」對付傳媒，在民主國家難以想像，不斷打壓只會使港人更離心離德，讓中共及香港的國際形象更加不堪。在野國民黨則表達高度憂慮，稱港府執法已經造成寒蟬效應，實質上限縮香港社會言論自由，令人遺憾。

中國外交部發言人趙立堅昨強調香港是法治社會，「包括新聞自由在內的任何權利自由都不能突破國家安全的底線」，重申香港事務純屬中國內政，敦促個別外國政客「放下傲慢和偏見，摒棄雙重標準」。

（路透社/中央社）

（港區國安法）