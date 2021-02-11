壹工會：未商出糧問題 先顧被捕同事 Mark Simon：《蘋果》向700員工支薪有困難

工會質疑李家超「切割論」用意 有人掙扎去留

壹傳媒工會理事長潘柏林昨晚向本報說，目前距離出糧日子仍有一段時間，工會會先跟進被捕同事情况及編採運作，如有高層獲准保釋，相信他們會更清楚公司的財政現况。

潘柏林昨早在商台《在晴朗的一天出發》表示，前日太多事發生，稍後會再向管理層了解出糧等問題，當務之急是關注被捕同事情况。對於前日保安局長李家超呼籲與危害國家安全的罪犯「切割」，他說自己相信無罪推定，未來要交法庭研判，「無理由同我總編、採主切割，咁啲稿交畀邊個審？」他質疑李家超的說話是否暗示希望同事離職。

有《蘋果》記者表示，雖然面對很大震盪，但大家昨日如常工作，當她得悉總編輯羅偉光和社長張劍虹被起訴後，「內心還是沉咗一沉」，對未來感擔憂，「好像每日都在倒數」。她說希望能與同事作戰到最後，但不諱言內心有掙扎去留，家人擔心其安危，內部暫未交代出糧會否受影響。

《蘋果》昨加印至50萬份，首批1800份昨凌晨送抵旺角亞皆老街報檔前已有逾40人排隊等候，至凌晨2時幾乎售罄，報檔東主超哥稱需「補紙」。多間「黃店」亦買入大量報紙免費派予客人，其中阿木台灣麵店主夫婦昨帶同手推車到報攤買了100份轉贈食客，自己則保留兩三份。

報道稱小學教師買《蘋果》派同事遭暫停授課

另外 ，網媒「立場新聞」昨引述消息稱，天水圍一間小學的教師昨買10份《蘋果》派予相熟老師，被其他老師向校方舉報，學校其後暫停該老師部分課堂，指他「動機不良」。教協副會長葉建源認為若報道屬實，教師買報紙給其他老師，不涉教學或影響學生，若學校指控他涉及動機不良甚至要暫停課堂，「實屬荒唐」，有小事化大之嫌。

（港區國安法）