蘋果兩高層3公司控勾結外國 國安法列公司犯罪受罰「應責令停運」

《蘋果》總編輯壹傳媒行政總裁被控

國安處前日拘捕張劍虹、羅偉光、壹傳媒營運總裁周達權、《蘋果》副社長陳沛敏及「蘋果動新聞」平台總監張志偉。警方昨午表示，國安處正式落案檢控兩名分別47和59歲的男子，違反港區國安法第29條串謀「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。二人今早在西九龍裁判法院提訊。除了張劍虹及羅偉光被控，其餘3人昨晚已獲准保釋（見另稿）。

檢控書：去年7月1日起串謀請求制裁

《蘋果》昨報道警方檢控書的內容，指張劍虹、羅偉光及3間公司被控罪行詳情為：「於2020年7月1日至2021年4月3日期間（包括首尾兩日），在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動」。

有員工憂更多人離職運作難維持

經歷前日搜捕震盪後，《蘋果》昨如常出報。蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司合共約1800萬元被凍結，同時這3間公司被控，令外界關注《蘋果》如何持續營運及支薪。

有《蘋果》員工表示，究竟同事繼續在犯罪場所工作有否違法，以及支薪問題， 管理層都未有一個說法，而由於不少人早前已離職，人手已經不足，昨亦再有人辭職，若更多人離職，運作恐難以維持。他形容公司現在人心惶惶，大部分高層已被捕，就算沒受到進一步打壓，《蘋果》的壽命可能以日計或以周計，能否捱過七一也「不敢講」。

政圈有傳《蘋果》會在七一前被取締。前日有傳媒問保安局長李家超會否確保到7月1日《蘋果》沒有報紙可出，他說當局一定按實際情况、證據和法律賦予的權力去做，任何可行措施都會考慮。

檢控會否影響註冊

電影報刊辦：《蘋果》仍是註冊報刊

對於國安處控告《蘋果》等3間公司，民建聯立法會議員葛珮帆認為合理及有必要。她引述國安法第31條稱，「公司、團體等法人或者非法人組織因犯本法規定的罪行受到刑事處罰的，應責令其暫停運作或者吊銷其執照或者營業許可證」。

本報昨向電影、報刊及物品管理辦事處查詢《蘋果》兩名負責人及3間公司被控，會否影響其本地報刊註冊。辦事處回覆，根據紀錄，《蘋果》仍是註冊的本地報刊。

明報記者

（港區國安法）

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