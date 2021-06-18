警一年兩搜報館 黎智英涉多罪還押

申禁警用搜樓所得資料遭駁回

警方搜壹傳媒大樓約4個月後，即去年12月2日，警方就黎智英與壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權、行政總監黃偉強涉嫌違反將軍澳工業邨租約一事，落案起訴一項欺詐罪。案件已排期於明年3月14日在區域法院審訊。

同月，黎智英被指涉透過Twitter及《蘋果日報》以發文或網上直播方式發布違國安法言論，首度被起訴國安法下的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，黎一度獲高院批准保釋，但律政司上訴至終院並得直，最終黎智英至今年2月9日起一直還押。

今年4月控方再加控黎智英各一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀作出意圖妨礙司法公正罪」，指黎智英串謀律師助理陳梓華、李宇軒、前私人助理Mark Simon、「攬炒巴」劉祖廸等人勾結外國勢力危害制裁中國及香港，及協助李宇軒逃離香港。案件將於7月27日提訊，以進行交付高院程序。

（港區國安法）