歐盟英國斥用《國安法》扼殺自由 外媒顯眼位置報道

歐盟昨日聲明稱，「今（昨）早對《蘋果日報》辦公室的突擊搜查以及5名高級管理人員被捕，進一步表明港區國安法是如何用來扼殺香港的傳媒自由和言論自由」。歐盟外交事務及安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）說，香港居民所有現有權利和自由都必須得到充分保護，包括新聞和出版自由。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）亦在Twitter發文，批評中國利用國安法針對香港異見者，「今天對香港《蘋果日報》的突襲和拘捕，表明北京正在利用國安法來針對異見聲音，而非處理公共安全問題。新聞自由是中國在《中英聯合聲明》中承諾保護的權利之一，應該得到尊重」。

CNN：《蘋果》已代表港新聞自由

身在紐約的黎智英助手Mark Simon昨接受路透社訪問，批評事件是對蘋果編輯部的明目張膽攻擊，當被問及認為蘋果能存活多久時，他說，「是他們（當局）決定，而非我們」。

多家外國傳媒亦報道《蘋果日報》事件。CNN把報道焦點放在香港警方聲稱蘋果日報大樓是「犯罪現場」，並形容該報已成為香港新聞自由的代表（poster child）。《華爾街日報》稱周四的拘捕行動引發了新的問題，即記者還可以如何報道民主派和示威活動。

「香港監察」促制裁針對記者官員

英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）昨發聲明，稱國際社會必須譴責攻擊香港新聞自由的行為，並敦促香港當局釋放所有因國安法被捕的人，以及準備採取懲罰措施，包括使用《馬格尼茨基法案》制裁針對記者的官員。

（路透社/CNN）

（港區國安法）