李桂華籲勿轉發涉罪文章 湯家驊：買股份買報不算資助

按《港區國安法》21條，任何人煽動、協助、教唆、以金錢或其他財產資助他人組織、策劃、實施分裂國家罪行，即屬犯罪，保安局長李家超昨被問到市民訂閱《蘋果日報》或購買壹傳媒的股份會否屬「資助」而犯法，他稱任何行為有否違反國安法，需看該行為涉及的事實及其意圖，如意圖並非危害國家安全，行為不受法律規管。

湯：知犯罪仍轉發 被捕「理所當然」

湯家驊表示，沒有任何傳媒機構的運作目的是危害國家安全，估計市民買《蘋果日報》不犯法，而小股東可隨時轉走壹傳媒股票，亦不構成資助行為。湯強調，按目前公布的警方資料，被捕者是個別涉嫌串謀犯罪的《蘋果日報》管理層而非報紙本身，故涉及的罪行未必與報紙有直接關係，但最終需視乎檢控書內容，但稱市民若明知犯罪仍轉發涉案文章，被警方拘捕是「理所當然」。

《蘋果日報》所屬的壹傳媒集團（0282）昨發公告，要求短暫停牌。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，一般涉及民事或刑事罪行的上市公司，停牌及復牌須向聯交所交代理由，而上市公司的罪行由執行董事承擔，屬於投資者的小股東毋須負責。

一直留意《蘋果日報》報道的全國政協副主席梁振英早前表示，自己2018年買入2000股壹傳媒股份，本報昨向他查詢會否放售股票及停止轉發《蘋果日報》報道，截稿前未獲回覆。他昨日在facebook發10多則帖文評論事件，包括指新聞工作者及傳媒都沒有凌駕法律，以及危害國家安全的特權等。

（港區國安法）