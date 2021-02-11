壹傳媒凍產1800萬 佔每月成本1/4 涉日報印刷互聯網3公司戶口 會計師料可調動其他資金營運

高層：影響出糧 待財務部安排

保安局早前凍結壹傳媒創辦人黎智英持有的該集團股份，及其擁的3間私人公司本地資產。壹傳媒上月底公告顯示，截至3月31日，集團未經審核銀行及現金結餘約為5.21億元，足夠18個月的營運開支。根據集團2020/21年度的中期報告，集團半年員工成本為4.21億，即每月約7000萬；截至去年9月30日，集團有2095名員工，其中1228名為香港員工。

有《蘋果》高層員工向本報表示，保安局凍結戶口「對出糧是有一定影響，要視乎財務部安排」，認為仍然在任的部分員工「靠份糧生活」，須待被捕的張劍虹指令集團下一步方向；亦有員工表示，1800萬對公司不是大數目，「我們的訂閱收入，一個月也不止這個數」，相信仍有其他未被凍結的戶口可應付集團開支，但憂慮保安局有進一步行動，「若《蘋果》不聽話、不肯『自閹』，日後或會被凍結其他戶口，導致集團最終不能營運」。

壹傳媒公告申短暫停牌

翻查壹傳媒2019/20年度的年報，《蘋果日報》全年收益約2.34億元，平均每月收入約為1900萬元。壹傳媒主席、非執行董事葉一堅昨代表集團發公告申請短暫停牌。根據壹傳媒集團網頁資料，集團執行董事只有被捕的張劍虹及周達權。據了解，《蘋果》有足夠資金應付未來數月營運開支，但其後或需調動集團其他公司資金，須由董事簽名，集團唯一的非執董葉一堅是其中之一。

根據公司註冊處資料，被凍結的3間公司，董事都是被捕的壹傳媒行政總裁張劍虹及營運總裁周達權，但連同另外被捕的《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及「蘋果動新聞」平台總監張志偉，昨被捕5人都是壹傳媒附屬公司「蘋果訂閱服務有限公司」的董事。

信永中和（香港）會計師事務所管理合伙人盧華基表示，《蘋果日報》所屬的壹傳媒集團需盡快向聯交所及小股東交代事件，公司財務部須盡快計算壹傳媒集團未來30天至3個月的現金流預測，並列出所有涉及員工、供應商的營運開支，若現金流未夠應付營運，董事會需向聯交所和股東交代。

盧指出，保安局凍結其中3間公司資產，對集團營運一定有影響，但理應可調動旗下其他公司資金應付所需營運開支，至於銀行可否自行決定凍結戶口，他認為銀行不應這樣做。

消息：當局令7銀行不可處理交易

消息指，當局引用凍結令，要求7間銀行不可處理上述3間公司的銀行帳戶內財產。

明報記者

（港區國安法）