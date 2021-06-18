多員工稱留守到最後一刻

綜合多名《蘋果》員工，昨日編採部繼續運作，警方封鎖現場後，有員工在封鎖範圍外繼續直播，即時新聞亦不斷圖文更新最新情况。部分員工在壹傳媒旗下百樂門印刷廠所在的大樓工作；夜更記者則不需返回辦公室，改為在家工作；前晚已分派的外間採訪亦大致照常進行。《蘋果》記者昨午亦有採訪保安局長李家超見記者。

位於將軍澳的壹傳媒大樓昨午1時許解封，本報記者在解封後短暫進入編採部。新聞室略為冷清，在場員工埋頭苦幹，當中有人自備手提電腦辦公；電腦部亦有提供後備電腦。

被問自我審查否 稱小心紅線但不設限

有被取走電腦硬碟的港聞專題組記者不諱言擔心被捕，雖然電腦沒敏感資料，但不知日後會用作調查或證據用途。被問拘捕行動會否令記者自我審查內容，她說大家對明顯的紅線已很小心，但不認為要設限，舉例如報道政治組織「本土青年意志」，只是報道事實，「是否因為本土，就唔好出？」

近期多名蘋果採訪部管理層及記者離職，被問為何選擇留下，該記者說「本住良心磊落行事，做的事絕不是犯法」，會繼續如常採訪，「未去到封舖，會堅持下去，走得幾遠得幾遠」。

有稱活在恐懼 已四處求職

另一港聞組記者表示，平日採訪外國制裁等議題，「記者去了解當事人的想法，問多一點如何做」，絕非與受訪者「夾埋」鼓吹制裁官員，但認為國安法紅線不斷「飄移」，不知何時被捕，形同「每日活在恐懼當中」。他說親友都建議離開《蘋果》，他會留意外界有何發展機會，如有合適工作崗位會離職。

另一現職記者Kelvin（化名）稱，已於月初四處求職，希望有其他工作錄取「令自己安心些」，但會待7月1日後再思考前路，目前希望留到最後一刻，而原先準備7月開展的專題報道，估計完成機會不大。

（港區國安法）