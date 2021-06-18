蘋果今印50萬份 網民：白紙照買

六四印8.3萬 中醫食肆：員工免費

昨有網民在《蘋果日報》facebook專頁留言稱「出白紙都照買」、「蘋果全公司員工加油」等。油尖旺區議員林兆彬、公民黨余德寶亦發帖表示「蘋果日報印白紙都買」。

卓爾中醫綜合治療中心昨在facebook發帖稱，「蘋果員工喺呢段時間有咩事即管上嚟，免費」；「六両三•台灣牛肉麵」表示會免費招待《蘋果》員工。新景園咖喱小廚亦稱，出示《蘋果》員工證或壹傳媒工作證，外賣食品或飲品免費。

《蘋》公開信：奮戰到底

去年壹傳媒創辦人黎智英被捕翌日，《蘋果》發行量加至55萬份。該報館告示牌昨日顯示，今日會發行50萬份，而今年6月4日印量為8.3萬份。《蘋果》向讀者發公開信稱，在迎來26周年報慶前夕，經歷來自政權的打擊，《蘋果》仝人會緊守崗位，「為迎接黎明來到的時代，奮戰到底」。

民主黨資訊科技及廣播政策發言人冼卓嵐批評，警方搜查壹傳媒大樓，「意圖不斷製造恐懼，令港人及新聞界噤聲」，該黨促請政府交代涉嫌違反國安法的文章，質疑政府是否「順我者昌，逆我者亡」。

（港區國安法）