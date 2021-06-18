自2019年76報道涉制裁中港 40社評專欄論制裁 集中國安法前

警稱涉數十篇文章

本報透過新聞搜索網站「慧科新聞」，以「制裁」作關鍵字搜尋《蘋果》2019年起刊載的文章，然後剔除與本港無關的「制裁」新聞，以及中港官員被制裁後的跟進報道等，統計出涉及「外國制裁中港」意見的文章至少過百篇，當中76篇是新聞報道，例如報道以呼籲外國制裁為主題的遊行集會、引述本港民主派或外國議員意見，包括希望美國通過《香港人權與民主法案》及其他國家可使用《全球馬格尼茨基人權問責法案》，盡快制裁打壓人權的港官及警察。

至於相關評論文章，包括《蘋果》社評及投稿專欄等則最少有40篇，刊載日期集中在國安法去年6月30日生效前，其中去年5至6月約有13篇。當中，有不同專欄撰稿人均在文中發表意見，稱港府及中央的舉動加速外國制裁，部分文章有英譯版。社評「蘋論」則曾於去年5月26日寫道：「如果民主世界還止步於口頭聲援，不在政治、經濟、軍事上對中共採取強有力的制裁，何異於讓真正的人類公敵、千古罪人繼續禍港禍全球？」「蘋論」其後兩度再就外國制裁發文（見表）。

大狀：法例無定義「勾結」

翻查資料，美國參眾兩院前年11月通過《香港人權與民主法案》，時任總統特朗普同月底簽署生效。特朗普去年5月宣布撤銷香港特殊貿易及金融地位，其後美國國會因應國安法在港實施，7月通過《香港自治法案》，授權政府以金融等制裁手段懲罰損害香港自治的中港官員和實體。至8月7日，美國財政部宣布首份中港官員制裁名單，特首林鄭月娥、保安局長李家超、警務處長鄧炳強等11人上榜；去年11月9日和今年1月15日再兩度宣布制裁名單，共涉10名中港官員。

對於發布文章是否可構成串謀勾結外國或境外勢力，大律師查錫我表示，普通法下的「串謀」即兩個人或以上同意做違法事情，但國安法用詞及格式與香港法律不同，法例無定義何謂「勾結」，不知道行動要達至哪個程度才算勾結。他又說，國安法去年6月30日晚上11時才通過，認為此前發生的事不應受規管。

新聞學者：平衡報道是最可做的事

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟說，本案引申的問題在於對評論自由度設了「紅線」，定了所謂「勾結外國勢力」標準，「香港正在適應新時代，最終條線在哪，大家都不知道」。她說對事件感不開心，若未來要多方規管，新聞界在報道時要提高警覺，「以平衡報道包括不同觀點，是新聞專業可以做到最盡的事」。

明報記者

（港區國安法）