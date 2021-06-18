前兩次非引國安法取手令 陳文敏：報館抗辯前不能開封

國安法指手令可檢「任何物件」

陳：是否涵「新聞材料」未清晰

今次警方引用的是港區國安法實施細則發出的法庭手令，細則列明裁判官手令可授權警務人員進入、搜查指明地方，該警員可檢取、移走合理地相信屬證據的「任何物件」。警方國安處昨表示，上述搜查令授予警方搜查包括新聞材料的權力。

陳文敏指出，根據《釋義及通則條例》第83條，若條例無列明包括「新聞材料」，不應被解讀為包括新聞材料在內，在此情况下，便應經一般程序檢取新聞材料。他亦提及，因國安法有凌駕性，會否按國安法去界定「任何物件」是否包括「新聞材料」，現時仍未清晰。

記協：官難質疑檢取材料合比例否

記協主席楊健興指出，國安法賦予執法人員甚大權力，法官卻難以質疑是否有需要、檢取的材料是否合乎比例，憂慮國安法下法院亦難以制衡。

翻查資料，除警方過去兩年搜查《蘋果日報》，執法部門於回歸後曾4次搜查報館，包括1999年廉署懷疑《蘋果》記者賄賂警員，搜查該報辦公室；2003年廉署搜查《忽然一周》，調查記者涉賄賂電影公司職員；以及2004年廉署就「先科造市案」向法院申請搜查令，進入《星島日報》、《南華早報》等7間報館。

（港區國安法）