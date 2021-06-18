警檢44電腦 載大量新聞材料 記者憂連累受訪者 無人再敢報料

《蘋果日報》在《港區國安法》下三度被搜查及要求交資料，當中昨日首度被搜查新聞材料。據《蘋果日報》報道，警方檢取至少44部電腦，內有大量新聞材料。有《蘋果》記者表示會透過公司電腦用即時通訊軟件與反修例示威者溝通，昨得悉警方搜查即登出有關軟件；另有該報記者斥警方行動不尊重記者，憂受訪者怕泄漏私隱而不敢再「報料」。

李家超：涉用新聞工作為工具危國安

非針對新聞自由

警方昨指根據國安法第43（1）條及實施細則附表一發出的法庭手令作搜查，該手令授權警方處理新聞材料。保安局長李家超昨表示，行動與一般正常新聞工作無關，是針對涉利用新聞工作為工具、作出危害國家安全的行為，「任何人或公司嘗試利用新聞工作作為保護傘或掩護，從事危害國家安全的罪行」，稱行動並非針對新聞自由。

李立峯質疑如何劃分報道與鼓吹

中大新聞與傳播學院教授李立峯表示，日後記者工作或更困難，「本身（受訪者）已不太敢說話，或更不敢受訪」；另一邊廂，記者亦會顧慮新聞道德問題，「以往認為訪問一個人不會害了對方，但原來我訪問了人，新聞材料分分鐘被政府取走」。對於今次警方行動，他說目前未知是報道「鼓勵」，抑或受訪者的言論涉鼓吹外國制裁，他質疑如何劃分「報道」與「鼓吹」的界線，當局行動製造了不確定性，令人無所適從，「是否報道任何批判的聲音，會被視為煽動？」

記協憂無法保護消息來源 FCC關注

記者協會主席楊健興稱，若新聞工作者未能保護新聞材料，市民會憂慮受訪、透露信息會否「出事」，最終不敢受訪；另邊廂傳媒亦憂無法保護消息來源，令自我審查更嚴重。新聞行政人員協會亦表示關注，籲當局必須以公開透明方式處理，以釋除新聞業界及公眾疑慮，強調新聞工作者必須守法、堅守專業、作公平公正及以事實報道。香港外國記者會（FCC）亦發聲明，稱關注當局行動會對香港媒體產生威嚇效果、令人對《基本法》所保障的新聞自由感到心寒（cast a chill）。

斥行動不符比例質疑白色恐怖

記者：現與受訪者溝通後刪對話

《蘋果日報》昨報道警方檢取至少44部電腦，內有大量新聞材料。綜合多名蘋果記者提供的資料，被收電腦包括高層、港聞主管，以及靜態組、政治組、專題組記者等電腦。有被取走電腦主機的港聞專題組記者表示，該組8部電腦主機被取走，不明警方行動有何合理懷疑及理據，斥行動不符比例及不合理，質疑屬白色恐怖 。她對警方將如何運用電腦的資料有疑問，憂慮為採訪蒐集的資料、照片「會否用來控告其他嘢？」該記者又說，自去年8月黎智英被捕及警方搜查壹傳媒大樓後，不少同事已清除電腦的敏感資料，如受訪者的聯絡資料、照片。

另一被檢走電腦的港聞靜態組記者稱，曾訪問反修例示威者，會透過公司電腦用即時通訊軟件溝通；亦曾答應受訪者會保密部分資料，昨早得悉警方搜查時，已即登出有關軟件並更改電郵密碼。為了保障被訪者，有蘋果記者稱，現與受訪者溝通後會刪除對話紀錄。

明報記者

（港區國安法）