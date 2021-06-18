公署撐執法 中聯辦：新聞自由非擋箭牌

中聯辦昨日亦發表聲明，稱香港是法治社會，法律面前人人平等，包括「傳媒機構在內概莫能外，新聞自由不是違法行為的『擋箭牌』。任何人不論其有什麼樣的職業身分和背景，不論其背後有什麼樣的勢力支持，違反了香港國安法及有關法律，都會受到法律的嚴厲制裁」。聲明提到，《基本法》保障香港居民享有言論、新聞、出版的自由，但不是無邊界，「不能突破國家安全的底線，這也是有關國際公約的明文規定和各國法律實踐的通例」。中聯辦又形容警方行動是「正義之舉」，支持一切為維護國家安全和香港繁榮穩定所作出的努力。

外交部駐港特派員公署稱，被捕者「涉嫌串謀通過在《蘋果日報》刊登數十篇文章勾結外國勢力，乞求外國對香港特區及中華人民共和國實施制裁或敵對行動」，公署「敦促一些外部勢力切實尊重法治，擺正位置，收回干預黑手」。

被問搜《蘋果》大樓 林鄭沒回應

特首林鄭月娥昨日出席廠商會第42屆會董會就職典禮，離開會場時被記者追問事前是否知悉警方昨日搜查《蘋果日報》大樓、是否有政治考慮、做法是否損害新聞自由等，林太沒有回應便離去。

（港區國安法）