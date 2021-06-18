陳文敏質疑刊文如何勾結：警說法變相令國安法有追溯力 湯家驊：違法與否看複述意圖

對於刊登制裁香港、中國的評論文章是否違法，港台引述資深大律師湯家驊稱，若有人刻意要求外國制裁香港，而目的為認同、或希望增加「要求制裁」的力量，則可能犯法，但認為準則在於複述犯法行為的意圖。

警未答涉案文章屬報道或社評

警方稱調查顯示，《蘋果日報》涉嫌串謀他人在實體報章刊登及在網上發布多篇呼籲外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特區及/或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。不過，警務處國家安全處高級警司李桂華或保安局長李家超，昨日均無正面回應涉案的數十篇文章究竟是新聞報道抑或社評。此外，警方稱《蘋果日報》由2019年開始已登呼籲制裁文章，惟港區國安法去年6月尾才生效，陳文敏認為警方說法變相令國安法「有追溯力」，強調即使《蘋果》在2019年曾作呼籲，當時都不能被視為犯法。

國安法生效前行為

消息：是持續犯罪「背景」

不過，有了解今次行動的消息人士表示，是次案件的關鍵是「串謀勾結」，即警方有證據向法庭證明涉案者已「協議」有計劃，並「有少少的行動」，以勾結外國或境外勢力對特區或中國進行制裁。他強調，構成罪行必須有上述元素，因此一般正常的採訪或文章轉載，並不會構成罪行。

至於國安處提及案件涉及《蘋果》自2019年至今的數十篇文章，消息人士稱，國安法生效前的行為是作為持續犯罪行為的背景，最後若真的落案並呈堂予法庭考慮時，一定是法例生效後的證據。若法例生效後沒犯案，當局不能追溯國安法前的行為及其證據。

（港區國安法）