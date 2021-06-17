國安法一年 稱作用顯著 李家超：市民生活復常

新華社：警國安拘109人 62人被控

新華社報道，國安法生效以來，警務處國安處已拘捕109人，其中62人已被起訴，涉及11宗案件。李家超稱，「黑暴、港獨以及外部勢力明目張膽搞亂香港等違法活動，已經大大減少」，又稱在今年第一季度，罪案數字較去年同期下跌約10%。

他指社會治安好轉，香港經濟正在加速復蘇，認為前景充滿希望；而國安法堵塞了特區法律體系一些漏洞，使執法者有法可依，外部勢力妄圖通過搞亂香港以阻礙國家發展的陰謀無法得逞。

民主派立選初選案參加者被控違國安法，多人未審先長期被扣押，而被控違國安法的案件不設陪審員，當局處理國安法案件手法惹質疑。李家超在訪問中反駁香港警方濫捕濫控指控，稱整個執法工作都是嚴格依法進行，律政司獨立負責起訴工作，不受其他方面的干預。

李家超說，香港社會漸漸恢復安寧，長遠看，有兩個領域要特別留意防範：防外方面，一些外部勢力仍虎視眈眈，隨時準備鑽空子搞一些危害國安的活動；其二是防內，指一些人會利用多種渠道繼續鼓吹「港獨」等思想。

（港區國安法）