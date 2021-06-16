8．5黃大仙大三罷 警指被告前仆撞後腦官質疑 兩青年脫罪

兩被告依次為學生林浩然（17歲）及侍應陳繼達（19歲），被控於2019年8月5日在黃大仙近公共運輸交匯處與其他不知名人士參與非法集結。

官：單憑衣著判斷太武斷

裁判官屈麗雯裁決時稱案發時現場超過100名示威者用激光筆，又投擲玻璃、雞蛋、波子等雜物，不過當日示威者和兩被告主要身穿普通裝束或「街坊裝」，若單憑衣著判斷太武斷。

裁判官說案件關鍵在於警方證人口供，惟有關證供均有令法庭感疑惑之處，例如：拘捕首被告的警員聲稱首被告在一條樓梯向前跑逃走時向前仆倒撞到後腦；但除非如辯方所指，首被告是打筋斗，否則無可能發生。

至於拘捕次被告的另一警員在控方主問時稱次被告逃跑時曾跳樓梯，但又在盤問時改稱滑倒在地，惟辯方追問下警員卻答「唔記得、冇提及、唔清楚」，裁判官質疑該警員到底有否看到事發經過，裁定兩被告罪名不成立。

【案件編號：KTCC1648/20】

（反修例風暴）