梁凌杰逝世兩周年 太古廣場外人龍獻花：不要淡忘 團體派絲帶收限聚告票

有人一度叫光時口號 暫無人被捕

兩年前的6月15日，梁凌杰在太古廣場外墮斃，死因庭陪審團一致裁定梁凌杰死於不幸。昨日下午起持續有市民到廣場外一棵樹獻花致意，有人在花槽貼上寫有「永遠懷念」、「他是被政權推下去的」等字句的便條貼，也有人擺放電子蠟燭和紙鶴。

警拉橙帶、背旗袋及攝錄現場

約10名警員在下午5時18分到場，呼籲市民不要多於4人聚集。有警員手持攝錄機攝錄現場，亦有警員背上旗袋。警員及後在圍滿白花的範圍外拉起橙帶，區間行人路。

36歲李小姐下午前來獻花，她表示，梁是「第一個因為政權而自殺的人，不希望大家忘記」。黃小姐與陳小姐下午亦到場獻花悼念，黃說事隔兩年，「始終時間長了，不希望此事被人淡忘」。

25歲古先生表示，大家仍然很熱心送花悼念，相信眾人不會忘記這件事。他說兩年前知道梁逝去，感到很憤慨和哀痛，「完全係政府所作所為令到這件悲劇發生，如果政權願意聽市民訴求，可能不會發生這件事」。至晚上7時許獻花人龍開始「打蛇餅」，源源不絕。警方在場維持秩序，暫未見驅散或票控。

約20名警員晚上8時許進入太古廣場截查市民。昨晚7時許曾有人在中庭高叫「光復香港 時代革命」。

另外，組織「開站師」昨早在紅磡站外橋上派發白絲帶悼念，創辦人袁德智接受查詢稱，6名成員當時分成2至3人一組在橋兩端派絲帶，但收拾物資之際突有4至5名警員從港鐵站衝過來，稱他們違反限聚令，最終連同他在內5名成員被票控。

（反修例風暴）