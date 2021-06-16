理大外圍暴動案首裁罪成 校友被告攜波子索帶 官不信非為堵路

被告雷爍鏗（30歲）被控於2019年11月18日在蕪湖街與其他不知名的人參與暴動，以及管有26粒波子及100條索帶。被告早前自辯稱，他於2012年於理大產品設計及市場學畢業，獲一級榮譽。

穿防禦裝備 馬路有波子

法官姚勳智裁決時表示，當晚8時至11時有超過100名示威者集結在蕪湖街一帶霸佔道路，除向警方擲汽油彈及磚頭，又掘出行人路磚頭鋪在馬路上，並用強光照射警方；在集結尾段，示威者更以傘陣聚集，向警方防線推進，這些行為顯然已構成暴動。

對於被告辯稱當晚只是出於舊生對母校有感情，想到理大見證衝突和解一刻，姚官認為說法完全合情合理，不過被告辯稱被搜出的波子及索帶分別是供家中貓兒玩耍，以及用以繫在窗花保護貓兒，說法「相當牽強」，不接納被告對在背包的物品不知情。對於被告描述他當晚在蕪湖街與示威者的相對位置、距離，也與錄影片段不符。

姚官續稱，被告被捕時身處示威者之中，有帶備及穿戴防禦裝備，顯然他知悉及參與了暴動，另外示威者曾以索帶綁起鐵欄作路障，馬路亦有波子被放在路中阻礙警員推進，被告攜帶索帶及波子，毫無疑問是為了上述非法用途，故裁定被告兩罪成立。

獸醫護士控襲警 警長稱沒受傷沒求醫

另外案發同日，獸醫護士李君珩（31歲）被指在尖沙嘴公主道襲擊一名警長，案件昨在九龍城裁判法院開審，被告否認一項襲警罪。報稱受襲的警長黃詠麟在庭上供稱，被告拒絕出示身分證後，雙方糾纏及墮地，他遂向被告面部施放胡椒噴霧，自己沒有受傷。辯方質疑黃在庭上口供與口供紙不一樣，黃在口供紙上稱「心口近鎖骨位置有紅印」，回答主控時卻稱自己沒有傷勢，但黃堅稱「感覺痛，但唔係傷勢」，亦不需求醫。辯方在盤問時稱，有警員向被告施放胡椒噴霧，其後被告頭部遭重擊，不省人事；黃否認此說法。案件明日再續。

【案件編號：DCCC 434、KCCC 826/20】

（反修例風暴）