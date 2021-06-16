唐英傑案不設陪審 上訴庭下周二裁決

代表唐英傑的資深大律師戴啟思表示，陪審團制度是香港法律制度的重要部分，被告享有陪審團審訊的基本權利，否則會構成不公。上訴庭副庭長林文瀚提到，如果被告在區域法院受審，一樣沒有陪審團參與，可能被指不公平。戴啟思回應稱，律政司長將案件交付高院審理，才衍生陪審團審訊的權利，重點在於國安法第46條列明律政司長可指示國安案件的審訊毋須陪審團參與，形同廢除相關權利。

代表律政司長的資深大律師孫靖乾表示，本案是否設有陪審團、要在哪一級法院審理，全是律政司的刑事檢控決定，只有律政司長具酌情權處理，被告或法官都無權干預；上訴方不應該透過司法覆核作出挑戰。

國安法控罪7月27日提訊 黎智英續還押

首席法官潘兆初和副庭長林文瀚分別問到，《基本法》第86條提到保留陪審團制度，國安法第46條則表示毋須陪審團參與，應該如何結合兩個條文審視。孫靖乾遂指，國安法可以凌駕其他香港法例，而《基本法》第86條旨在保障陪審團制度，不代表將陪審團審訊提升至憲法上的基本權利。

另外，壹傳媒集團創辦人黎智英被指違反國安法下的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及串謀妨礙司法公正共3罪的案件，昨在西九龍裁判法院再提堂。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德應控辯雙方要求將提訊日定於7月27日，以進行交付高等法院審理程序，辯方沒保釋申請，黎智英須繼續還押，在庭上所見黎智英明顯消瘦。

【案件編號：CACV293/21、WKCC4341/20】

（港區國安法）