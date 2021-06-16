美商會指國安法界線模糊 邱騰華認同須解釋清楚紅線

商會稱人才離港響警號

早泰娜昨出席《南華早報》舉辦的China Conference論壇，她說認同法治與社會穩定重要，但外企及員工面對香港出現大變，需時摸索新法例。她說，「社會出現有關外國勢力干預等討論，令人（外資）感到不安」，又稱有人才開始離港，雖然部分是因為新冠疫情或其他原因，但問題已響起警號，建議港府需盡快令企業和員工產生安全感，方能繼續吸引人才。

同場的邱騰華表示，港府一直認真對待各商會的意見，他本人亦經常會見商會代表。他說，為消除外界對國安法的疑慮，曾邀請不同商會提出對國安法的疑問，港府清晰地向商界解答了大量問題。他又說，部分商會去年主要關注本港的社會穩定，今年焦點則轉至疫情。他強調香港的法治、保護國家安全等底線能吸引企業留港。

行政會議成員、港交所主席史美倫亦稱，雖然有部分人憂慮國安法的執行情况，但相信法例有助社會安定，而本港具備完善法治等優勢，可吸引資金及投資者來港。

（港區國安法）