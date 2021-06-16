稱維護黨領導方保一國兩制 不覺駱惠寧言論施壓

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日在行會前回應中聯辦主任駱惠寧上周六（12日）有關「叫囂『結束一黨專政』的人是香港大敵」的言論，她8次提到中國共產黨，其中4次表明「共產黨領導」，稱要維護中國共產黨領導，才能夠保證「一國兩制」繼續貫徹落實。至於駱的說法是否向特區政府施壓、政府會否取締有「結束一黨專政」綱領的支聯會，林太稱「完全不覺得」駱惠寧是藉着當日的講話施壓，重申會否向某組織採取行動，答案都是「依法辦事」，包括依照法律條文、有否足夠證據，需要由律政司提出檢控。
會否向支聯會採行動
重申「依法辦事」
林鄭月娥表示，駱惠寧上周六在有關中共與一國兩制主題論壇發表的講話，希望市民從中能感受到香港回歸前後，在共產黨領導下，能夠保證一國兩制的落實，保障香港的繁榮和穩定。她說，駱在講話中最後說到，回顧歷史、借鑑未來有3個啓發，其一是要推進一國兩制，必須支持和維護中國共產黨的領導。她稱自己當日在論壇上的發言亦引述，今日的《中華人民共和國憲法》第一條說明「富中國特色的社會主義制度」是一個根本的制度，而由中國共產黨領導亦是這個富中國特色社會主義制度的特徵。
她解釋，香港作為中華人民共和國不可分離的部分，當然須尊重、不要違反中國人民共和國的憲法，所以同樣亦須維護由中國共產黨領導，「唯有在這個執政黨的貫徹領導之下，才能夠保證一國兩制繼續貫徹落實」。
（港區國安法）
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