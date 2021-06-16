稱維護黨領導方保一國兩制 不覺駱惠寧言論施壓

會否向支聯會採行動

重申「依法辦事」

林鄭月娥表示，駱惠寧上周六在有關中共與一國兩制主題論壇發表的講話，希望市民從中能感受到香港回歸前後，在共產黨領導下，能夠保證一國兩制的落實，保障香港的繁榮和穩定。她說，駱在講話中最後說到，回顧歷史、借鑑未來有3個啓發，其一是要推進一國兩制，必須支持和維護中國共產黨的領導。她稱自己當日在論壇上的發言亦引述，今日的《中華人民共和國憲法》第一條說明「富中國特色的社會主義制度」是一個根本的制度，而由中國共產黨領導亦是這個富中國特色社會主義制度的特徵。

她解釋，香港作為中華人民共和國不可分離的部分，當然須尊重、不要違反中國人民共和國的憲法，所以同樣亦須維護由中國共產黨領導，「唯有在這個執政黨的貫徹領導之下，才能夠保證一國兩制繼續貫徹落實」。

（港區國安法）