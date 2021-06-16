林鄭：保符國安法 每天檢視體制 民建聯倡媒體網絡等優先處理 民主黨斥收窄各方空間

【明報專訊】中聯辦主任駱惠寧在上周六在論壇表示，中央將繼續堅持和完善「一國兩制」制度體系，「缺失的要修補，跑偏的要糾正，過時的要更新」。特首林鄭月娥昨日在出席行政會議前見記者，回應《電影檢查條例》修訂指引時說，過去20多年，很多事情都如駱惠寧所說「積非成是」，她形容是「隻眼開隻眼閉」，但要確保一國兩制在港準確全面貫徹落實，需重新檢視每套制度是否與《港區國安法》、一國兩制相適應，並稱任內每一天都會從「撥亂反正、正本清源」角度檢視現行體制、制度、做法、法律，如有需要會「更新、完善」。
稱過去20多年「積非成是」
民主黨主席羅健熙認為，自港區國安法傳出立法，政權便很一致地想將香港所有原本擁有的自由、開放空間收窄，從駱惠寧和林太的說法，可預期政府除在電影方面，亦會在其他範疇收窄港人空間，這做法對香港是壞事。民建聯副主席張國鈞稱，社會上多方面制度都需有「相適應化」工作，過去一段時間某些界別明顯出問題，包括港區國安法第9條點出的界別需優先處理。港區國安法第9條提到，「對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全的事宜，香港特別行政區政府應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理」。
新民黨主席葉劉淑儀回應林太要「更新、完善制度」的說法時稱，2019年社會發生大規模違法活動，危害國家安全及嚴重破壞社會秩序、經濟及民生，暴露社會多個範疇包括教育、公務員系統及網絡，都存在不少反對國家的潛在勢力；在國安法生效後，特區政府有責任密切監察及管理，防止再有違法及危害國家安全的活動爆發。
回應收緊電影檢查 稱紅線難踩
政府因應港區國安法實施，上周刊憲生效修訂電影檢查條例中對檢查員的指引，若影片可能構成危害國家安全罪行，應得出不宜上映結論。林鄭月娥被問到如何保障創作自由、審查制度會否延伸至DQ書籍，她說深信不會如此容易踩到「紅線」，扼殺創意產業的表達自由。她說以往香港沒有國安法這些法律，所以電影檢查員的指引裏沒有關於國家安全的概念，「不是太理想」。她說當初很多人說有了國安法就會「不可以講說話、不可以寫文章、不可以罵特首」，但過去12個月，大致上這些表達自由的行為仍然繼續，唯一不可以就是犯法。
羅健熙回應稱，修訂電影檢查條例的指引對電影人帶來不確定性，「又要諗國安，又要諗條紅線」，創作一定大受影響。
明報記者
（港區國安法）
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