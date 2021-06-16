林鄭：保符國安法 每天檢視體制 民建聯倡媒體網絡等優先處理 民主黨斥收窄各方空間

稱過去20多年「積非成是」

民主黨主席羅健熙認為，自港區國安法傳出立法，政權便很一致地想將香港所有原本擁有的自由、開放空間收窄，從駱惠寧和林太的說法，可預期政府除在電影方面，亦會在其他範疇收窄港人空間，這做法對香港是壞事。民建聯副主席張國鈞稱，社會上多方面制度都需有「相適應化」工作，過去一段時間某些界別明顯出問題，包括港區國安法第9條點出的界別需優先處理。港區國安法第9條提到，「對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全的事宜，香港特別行政區政府應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理」。

新民黨主席葉劉淑儀回應林太要「更新、完善制度」的說法時稱，2019年社會發生大規模違法活動，危害國家安全及嚴重破壞社會秩序、經濟及民生，暴露社會多個範疇包括教育、公務員系統及網絡，都存在不少反對國家的潛在勢力；在國安法生效後，特區政府有責任密切監察及管理，防止再有違法及危害國家安全的活動爆發。

回應收緊電影檢查 稱紅線難踩

政府因應港區國安法實施，上周刊憲生效修訂電影檢查條例中對檢查員的指引，若影片可能構成危害國家安全罪行，應得出不宜上映結論。林鄭月娥被問到如何保障創作自由、審查制度會否延伸至DQ書籍，她說深信不會如此容易踩到「紅線」，扼殺創意產業的表達自由。她說以往香港沒有國安法這些法律，所以電影檢查員的指引裏沒有關於國家安全的概念，「不是太理想」。她說當初很多人說有了國安法就會「不可以講說話、不可以寫文章、不可以罵特首」，但過去12個月，大致上這些表達自由的行為仍然繼續，唯一不可以就是犯法。

羅健熙回應稱，修訂電影檢查條例的指引對電影人帶來不確定性，「又要諗國安，又要諗條紅線」，創作一定大受影響。

明報記者

（港區國安法）

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